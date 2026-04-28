Chau Monotributo: la lista completa de motivos por los que ARCA te deja afuera en 2026

Conocé las reglamentaciones y condiciones que fija la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para sostener la permanencia dentro de la normativa vigente.

El control permanente de la facturación se vuelve importante ante un esquema de fiscalización cada vez más estricto.

El régimen simplificado concentra a una porción creciente de trabajadores en Argentina. El monotributo permite acceder a aportes previsionales y cobertura de salud, dentro de un esquema impositivo reducido. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) fija condiciones estrictas para sostener la permanencia. El incumplimiento de esas reglas deriva en la exclusión automática.

El sistema exige una conducta fiscal ordenada por parte de cada contribuyente. El pago mensual en término funciona como requisito central para evitar sanciones. La falta de cumplimiento genera intereses en una primera instancia. La acumulación de deuda activa mecanismos de baja directa del régimen.

El encuadre dentro del monotributo también requiere coherencia en la información declarada. Los datos personales y la categoría deben reflejar la actividad real de cada trabajador. La actualización de esos registros se realiza desde el portal oficial. La recategorización se vuelve obligatoria ante cambios en los ingresos.

La salida del régimen implica nuevas obligaciones tributarias. El paso al régimen general incorpora IVA y Ganancias como impuestos principales. El cambio eleva la carga fiscal y modifica la operatoria cotidiana . La exclusión también impide el reingreso inmediato al sistema simplificado.

La normativa contempla una baja automática ante incumplimientos específicos. La exclusión de pleno derecho se activa sin intervención del contribuyente, cuando se verifican determinadas condiciones. El organismo fiscal detecta las irregularidades mediante controles sistémicos .

El atraso en el pago de las cuotas mensuales constituye el principal motivo de sanción. La deuda acumulada durante diez períodos consecutivos genera la baja automática del régimen. Cada cuota tiene como fecha límite el día 20 de cada mes. El calendario se traslada al día hábil siguiente, cuando coincide con feriados o fines de semana.

El contribuyente pierde beneficios relevantes tras la exclusión. La imposibilidad de reingreso durante tres años calendario limita el acceso al sistema simplificado. La medida obliga a reorganizar la situación fiscal, bajo nuevas condiciones. El impacto se extiende sobre ingresos y costos operativos.

ARCA

Los nuevos topes de facturación: el límite que no podés cruzar

El régimen establece parámetros económicos que determinan la permanencia. Los ingresos máximos definen la categoría y el encuadre fiscal de cada monotributista. El exceso en esos límites genera la salida inmediata del sistema. La verificación se realiza a partir de los datos declarados y los registros disponibles.

categoría A: hasta $10.277.988,13

categoría B: hasta $15.058.447,71

categoría C: hasta $21.113.696,52

categoría D: hasta $26.212.853,42

categoría E: hasta $30.833.964,37

categoría F: hasta $38.642.048,36

categoría G: hasta $46.211.109,37

categoría H: hasta $70.113.407,33

categoría I: hasta $78.479.211,62

categoría J: hasta $89.872.640,30

categoría K: hasta $108.357.084,05

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila

El peligro de las compras y gastos: ¿cuánto podés gastar según tu categoría?

El análisis fiscal contempla no solo ingresos sino también egresos. Los gastos deben guardar relación con la facturación declarada en cada período. Las diferencias sin justificación generan alertas en los sistemas de control. El organismo evalúa esas inconsistencias como indicios de irregularidad. El desfasaje entre compras e ingresos constituye una causal de exclusión. El nivel de consumo debe ser coherente con la actividad registrada por el contribuyente, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

si vendés bienes tus gastos no pueden superar el 80% del ingreso bruto máximo permitido para tu categoría (o para el régimen en general)

si prestás servicios, ese límite baja al 40%

Esto se mide en un período de 12 meses consecutivos, no necesariamente en el año calendario.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila

Depósitos bancarios e inconsistencias: el ojo de ARCA en tus cuentas

El organismo fiscal monitorea los movimientos financieros de los contribuyentes. Los depósitos bancarios deben coincidir con los ingresos declarados en el sistema. Las diferencias sin explicación derivan en observaciones, ya que el cruce de datos permite detectar inconsistencias en tiempo real.

La importación de bienes o servicios para su venta posterior resulta incompatible con el monotributo, al igual que el desarrollo de múltiples actividades. El sistema permite hasta tres actividades simultáneas y tres unidades de explotación.

La venta de productos no puede encubrir la prestación de servicios dentro del régimen. La discrepancia entre lo informado y lo realizado activa controles y el organismo interpreta esa situación como una falta grave. El cumplimiento integral de las reglas define la continuidad en el sistema y la consistencia entre ingresos, gastos y actividad declarada evita demoras administrativas.