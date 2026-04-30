Ganancias simplificada: ARCA publicó una guía definitiva de preguntas y respuestas para contribuyentes

El nuevo esquema busca ordenar la carga fiscal y despejar dudas sobre declaraciones y vencimientos de 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió una guía de preguntas y respuestas para explicar cómo funcionará el nuevo esquema de Ganancias simplificada, una herramienta que apunta a ordenar el cumplimiento tributario de miles de contribuyentes alcanzados por el impuesto.

La medida busca reducir errores frecuentes en la presentación de declaraciones juradas y dar mayor claridad sobre un sistema que, para muchos, sigue siendo bastante enredado. Entre cambios normativos, deducciones y fechas límite, más de uno termina mirando el calendario con cara de preocupación.

El régimen simplificado de Ganancias está pensado para determinados contribuyentes que deben presentar declaración jurada del impuesto, pero bajo una modalidad más ágil que la tradicional.

La idea central es reducir la carga administrativa y facilitar el cumplimiento para personas humanas que no tienen estructuras contables complejas, especialmente trabajadores independientes, profesionales y contribuyentes con ingresos que encajan dentro de los parámetros definidos por ARCA.

Según la guía oficial, el sistema apunta a mejorar la experiencia digital del contribuyente mediante datos precargados, validaciones automáticas y menos intervención manual en ciertos apartados. También se busca disminuir inconsistencias entre la información declarada y los datos que ya posee el organismo, algo que históricamente genera intimaciones o revisiones posteriores.

arca-agencia-recaudacion-y-control-aduanero-afip Mariano Fuchila

¿Cómo se calcula el impuesto bajo la nueva normativa?

El cálculo del impuesto sigue basándose en los ingresos obtenidos durante el período fiscal, las deducciones permitidas por ley y la escala progresiva vigente para Ganancias. Lo que cambia en esta modalidad es que gran parte de la información puede aparecer precargada en el sistema, lo que reduce el margen de error y obliga al contribuyente a revisar con más atención antes de confirmar.

Ingresos facturados, retenciones sufridas, aportes previsionales, deducciones personales y gastos admitidos forman parte de la base sobre la que se determina el monto final. Si hay diferencias entre los datos cargados por ARCA y la realidad fiscal del contribuyente, será necesario corregirlos manualmente y respaldarlos con documentación.

Calendario oficial para la presentación de declaraciones

ARCA también recordó que los vencimientos para presentar las declaraciones juradas siguen siendo uno de los temas más consultados por contribuyentes y profesionales. Las fechas se organizan según la terminación de CUIT y el cronograma oficial definido para cada período fiscal. Saltarse ese detalle puede significar intereses, multas o intimaciones.

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Durante 2026, las presentaciones vinculadas al período fiscal anterior mantienen la lógica escalonada habitual, con plazos que suelen concentrarse entre mayo y junio, aunque cada resolución específica puede ajustar esos días. La recomendación es revisar el calendario oficial publicado por el organismo.

Cómo realizar la declaración jurada en la plataforma de ARCA

La presentación se realiza desde la plataforma digital oficial de ARCA, ingresando con clave fiscal habilitada y el servicio correspondiente vinculado al impuesto a las Ganancias.

Una vez dentro, el contribuyente puede acceder al formulario, revisar la información precargada y completar los datos faltantes antes de confirmar la declaración jurada. El sistema permite validar inconsistencias, corregir importes y verificar retenciones informadas por empleadores, bancos u otros agentes de percepción.

También es importante conservar respaldos de todo lo declarado: facturas, comprobantes, constancias de aportes y documentación vinculada a deducciones. Si después llega una revisión, ese archivo puede salvar varios dolores de cabeza. En algunos casos, luego de presentar la declaración surge saldo a pagar; en otros, puede haber saldo a favor. Todo dependerá del historial fiscal y de las retenciones acumuladas durante el año.