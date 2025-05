¡Atención conductores! La multa por cometer esta infracción superó el millón de pesos en mayo 2025

¿Por qué es tan cara la multa por manejar alcoholizado?

Conducir bajo los efectos del alcohol no es simplemente una falta al conducir, sino una de las principales causas de accidentes viales graves en nuestro país. Su consumo reduce significativamente la capacidad de reacción, la percepción del entorno y el juicio al volante. En este sentido, se incrementa el riesgo de cometer errores, como no respetar una señal de tránsito, invadir carriles o no frenar a tiempo ante un imprevisto.