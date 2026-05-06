Aumentan las multas transito en la provincia de Buenos Aires: a cuánto llegan en mayo 2026

La Provincia actualizó el valor de las multas y subió la Unidad Fija, algunas infracciones ya superan los $2 millones. Conocé los nuevos montos.

El valor de la UF pasó de $1896 a $2215, desde el 1 de mayo y va a seguir así hasta el último día de junio.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires aplicó un nuevo aumento en las multas de tránsito , debido al esquema de actualizaciones periódicas que se realizan a lo largo del año . La suba es del 16,8% y comenzó a regir desde el 1 de mayo, impactando en todas las infracciones viales.

Con este ajuste, también se modificó el valor de la unidad fija , que es el parámetro utilizado para calcular el monto de las sanciones. A partir de ahora, algunas multas superan los $2 millones , según la gravedad de la falta y la resolución de la autoridad correspondiente.

La Unidad Fija (UF) es una unidad de medida económica que se usa para expresar el monto de las multas de tránsito en Argentina. En lugar de establecer valores fijos en pesos, los cuales se desactualizan rápidamente por la inflación, las leyes de tránsito fijan las multas en cantidad de Unidades Fijas.

Este sistema facilita mucho el ajuste de las multas, ya que se rige por el valor de la nafta y ahorra el trabajo de tener que actualizarlas constantemente. El valor de la Unidad Fija depende exclusivamente de cada jurisdicción, provincia, municipio o ciudad. Sin embargo, lo más común en Argentina es que 1 UF sea equivalente al precio del litro de nafta de mayor octanaje.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo aumento en los valores de las multas de tránsito para el bimestre de mayo junio. La suba es del 16,8% y comenzó a regir desde el 1 de mayo, tras su publicación en el Boletín Oficial a través de la Resolución 2/2026.

Esta se trata de la tercera actualización en lo que va del año. La primera fue en enero y la segunda en marzo, siguiendo el esquema de ajustes bimestrales.

multas-de-transito.jpg

Nuevos montos de las multas en PBA

El cambio impacta sobre la unidad fija, el parámetro que se toma como base para calcular todas las infracciones de tránsito. Desde mayo, este valor pasó de $1.896 a $2.215.

De acuerdo con la normativa vigente, cada unidad fija equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino en la ciudad de La Plata. Este mecanismo permite actualizar periódicamente las multas, en función de la evolución del precio de los combustibles.

A partir de este nuevo valor, las sanciones varían según la gravedad de la infracción:

exceso de velocidad, las multas van desde $332.250 hasta $2.215.000

conducir con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes también se ubica entre las faltas más severas, con penalidades que oscilan entre $443.000 y $2.215.000

circular en contramano o por banquina, manejar sin Verificación Técnica Vehicular (VTV), cruzar un semáforo en rojo, conducir sin licencia o sin seguro obligatorio, presentan sanciones que van desde $664.500 hasta $2.215.000

no usar el cinturón de seguridad, estacionar en un lugar indebido o circular sin la documentación correspondiente tienen multas que van desde $110.750 hasta $221.500

la negativa a realizar un control de alcoholemia va desde $1.107.500 hasta $2.658.000

multas-conducir-pba.jpg

Cómo saber si tenés multas pendientes

La provincia de Buenos Aires tiene un sistema online para consultar infracciones de tránsito. A través del portal “Infracciones BA”, los usuarios pueden verificar si tienen multas pendientes tanto por patente del vehículo como por DNI.

Para realizar la consulta, es necesario ingresar al sitio y acceder a la sección “Infracciones”. Ahí se pueden cargar los datos correspondientes y conocer el estado de las actas registradas. En caso de querer pagar una multa o realizar un trámite, se debe ingresar con usuario en la opción “Consultar o pagar infracciones online”, dentro de los accesos directos. Desde ese apartado también es posible gestionar descargos si el conductor lo considera necesario.

La normativa vigente también da beneficios a quienes regularizan la situación de manera rápida. Si el pago se realiza dentro del período voluntario, se accede a una bonificación del 50% sobre el valor mínimo de la multa.

No abonar las infracciones puede generar recargos, intereses y restricciones administrativas. Entre las consecuencias se incluyen impedimentos para renovar la licencia de conducir o realizar trámites vinculados al vehículo. De igual forma, las multas prescriben. Según la ley nacional, las faltas leves prescriben a los dos años, mientras que las faltas graves lo hacen a los cinco años y en la provincia de Buenos Aires se mantiene y también se hace distinción entre infracciones leves y graves.