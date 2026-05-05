Multas de hasta $2.600.000 en PBA por esta infracción de tránsito

El incumplimiento de las leyes de circulación está penado a nivel nacional y de acuerdo a cada jurisdicción, con valores que superan las siete cifras.

El incremento actual se suma a las actualizaciones ya aplicadas en enero y marzo de este año.

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires endurecen las sanciones por incumplimientos viales durante mayo de 2026. El esquema incluye multas elevadas para conductas que ponen en riesgo la seguridad en calles y rutas , con especial foco en el exceso de velocidad y la alcoholemia.

La normativa obliga a portar licencia vigente, cédula del vehículo, seguro y Verificación Técnica Vehicular (VTV). Además de exigir el uso debido de: cinturón de seguridad, balizas, matafuego y casco en motocicletas.

La actualización de estos los valores en las infracciones responde a una modificación reciente en el costo de la unidad fija , que se toma como referencia para calcular cada infracción. Este mecanismo ajusta automáticamente los importes, según las variaciones establecidas por las autoridades.

Además el esquema contempla un descuento del 50% sobre el valor mínimo, si el pago se realiza dentro del período voluntario (mientras que la falta de pago suma intereses y puede derivar otro tipo de sanciones, tales cómo la retención de la licencia, la imposibilidad de renovación y acciones judiciales). En ese mismo marco, cualquier tipo de infracción impaga puede entorpecer o bloquear trámites vinculados al vehículo, como transferencias o renovaciones de documentación.

El valor de la unidad fija registra un incremento cercano al 17% y se ubica en $2.215 para el bimestre mayo-junio . Este indicador determina el costo de todas las multas, por lo que cualquier cambio impacta en los montos finales.

Las infracciones más frecuentes presentan los siguientes rangos:

exceso de velocidad: entre $332.250 y $2.215.000

entre $332.250 y $2.215.000 alcohol o estupefacientes al volante: entre $443.000 y $2.215.000

entre $443.000 y $2.215.000 circular en contramano o cruzar un semáforo en rojo: entre $664.500 y $2.215.000

entre $664.500 y $2.215.000 circular sin licencia o seguro: entre $664.500 y $2.215.000

entre $664.500 y $2.215.000 no usar cinturón de seguridad, mal estacionamiento o falta de documentación: entre $110.750 y $221.500

entre $110.750 y $221.500 negativa al test de alcoholemia: con valores entre $1.107.500 y $2.658.000

Las autoridades también contemplan sanciones para otras conductas habituales cómo: mal estacionamiento, falta de uso de cinturón de seguridad y la ausencia de casco en motociclistas.

La normativa incorpora además sanciones para quienes transitan por la banquina sin autorización o circulan con la Verificación Técnica Vehicular vencida. El monto final depende de la cantidad de unidades fijas aplicadas y de factores, como la existencia de daños materiales o personas afectadas.

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Cómo consultar multas y verificar deudas en la plataforma de PBA

Los conductores pueden revisar si registran infracciones, a través del sitio oficial de la provincia de Buenos Aires. El sistema permite ingresar con el número de patente del vehículo o el DNI del titular. La plataforma solicita la validación de un código de seguridad antes de mostrar los resultados. Una vez completado ese paso, el usuario accede al detalle completo de cada infracción.

El sistema informa los siguientes datos:

tipo de falta

monto total a pagar

el estado de la deuda

posibilidad de descargar el libre deuda en caso de no registrar sanciones pendientes

Los usuarios cuentan con la opción de iniciar un reclamo, si consideran que una infracción no corresponde. El procedimiento se realiza ante el Juzgado de Faltas que tenga jurisdicción sobre el caso. El trámite requiere la presentación de pruebas que respalden el descargo. El conductor puede adjuntar documentación, imágenes o testigos que permitan sostener su planteo.

La normativa vigente fija plazos acotados para presentar este tipo de reclamos. El cumplimiento de esos tiempos resulta clave para que la solicitud avance dentro del proceso administrativo. El sistema provincial contempla instancias de revisión para garantizar el derecho de defensa. La rapidez en la gestión del descargo influye en la posibilidad de obtener una respuesta favorable.