El Gobierno bonaerense implementó la tercera actualización de multas por infracciones de tránsito en lo que va de 2026, estableciendo una suba del 16,8% vigente desde el 1 de mayo. Según la Resolución 2/2026, los nuevos valores para el período mayo-junio dan continuidad al esquema de ajustes bimestrales iniciado en enero y marzo, según lo publicado en el Boletín Oficial de la provincia.
La provincia de Buenos Aires aumenta 16,8% las multas de tránsito
El Gobierno bonaerense formalizó el tercer ajuste del año. Este incremento se suma a las actualizaciones ya aplicadas en enero y marzo, correspondientes al primer y segundo bimestre de este ciclo.
-
Kicillof anunció un refuerzo en la entrega de medicamentos en la provincia de Buenos Aires
-
Suben las becas sociales bonaerenses: cuánto cobrarán en mayo los voluntarios del SAE, UDI y Envión
El incremento impacta directamente en la Unidad Fija (UF), el índice de referencia para las sanciones, que sube de $1.896 a $2.215. Este valor se determina según el precio del litro de nafta premium en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata. De acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas, cada tipo de infracción mantiene un rango de unidades fijas que define el monto final a pagar.
Las multas en la provincia según cada infracción
Los nuevos rangos de valores de las multas en la provincia de Buenos Aires según cada infracción:
- Superar la velocidad máxima: de $332.250 a $2.215.000
- Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes: de $443.000 a $2.215.000
- Circular en contramano o por banquina: de $664.500 y $2.215.000
- Circular sin VTV: $664.500 a $2.215.000
- Cruzar el semáforo en rojo: de $664.500 a $2.215.000
- Circular sin licencia: entre $664.500 y $2.215.000
- No usar el cinturón de seguridad: de $110.750 a $221.500
- Dejar el auto mal estacionado: de $110.750 a $221.500
- Circular sin documentación: de $$110.750 a $221.500
- Conducir sin seguro: de $664.500 a $2.215.000
- Conducir alcoholizado: entre $664.500 y $2.215.000
- Negarse al test de alcoholemia: entre $1.107.500 y $2.658.000
Requisitos para circular en territorio bonaerense
Para evitar multas en los controles de tránsito es indispensable cumplir con los siguientes requisitospara circular en territorio bonaerense:
- Documentación: Licencia habilitante de conducir vigente, cédula de identificación de automotor, comprobante de seguro obligatorio vigente y certificado de VTV vigente.
- Elementos: cinturones de seguridad, placas de identificación de dominio, matafuego, balizas, sistemas de seguridad originales y casco de seguridad homologado en caso de motovehículos.
- Condiciones: el número de ocupantes adecuado a la capacidad del vehículo, menores de 10 años en el asiento trasero en la silla de seguridad acorde a la edad, utilizar las luces bajas encendidas en rutas y autopistas las 24hs.
Dejá tu comentario