La provincia de Buenos Aires aumenta 16,8% las multas de tránsito + Seguir en









El Gobierno bonaerense formalizó el tercer ajuste del año. Este incremento se suma a las actualizaciones ya aplicadas en enero y marzo, correspondientes al primer y segundo bimestre de este ciclo.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un incremento de 16,8% en los valores de las multas por infracciones de tránsito.

El Gobierno bonaerense implementó la tercera actualización de multas por infracciones de tránsito en lo que va de 2026, estableciendo una suba del 16,8% vigente desde el 1 de mayo. Según la Resolución 2/2026, los nuevos valores para el período mayo-junio dan continuidad al esquema de ajustes bimestrales iniciado en enero y marzo, según lo publicado en el Boletín Oficial de la provincia.

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El incremento impacta directamente en la Unidad Fija (UF), el índice de referencia para las sanciones, que sube de $1.896 a $2.215. Este valor se determina según el precio del litro de nafta premium en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata. De acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas, cada tipo de infracción mantiene un rango de unidades fijas que define el monto final a pagar.

Las multas en la provincia según cada infracción Los nuevos rangos de valores de las multas en la provincia de Buenos Aires según cada infracción:

Superar la velocidad máxima : de $332.250 a $2.215.000

: de $332.250 a $2.215.000 Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes : de $443.000 a $2.215.000

: de $443.000 a $2.215.000 Circular en contramano o por banquina : de $664.500 y $2.215.000

: de $664.500 y $2.215.000 Circular sin VTV : $664.500 a $2.215.000

: $664.500 a $2.215.000 Cruzar el semáforo en rojo : de $664.500 a $2.215.000

: de $664.500 a $2.215.000 Circular sin licencia : entre $664.500 y $2.215.000

: entre $664.500 y $2.215.000 No usar el cinturón de seguridad : de $110.750 a $221.500

: de $110.750 a $221.500 Dejar el auto mal estacionado : de $110.750 a $221.500

: de $110.750 a $221.500 Circular sin documentación : de $$110.750 a $221.500

: de $$110.750 a $221.500 Conducir sin seguro : de $664.500 a $2.215.000

: de $664.500 a $2.215.000 Conducir alcoholizado : entre $664.500 y $2.215.000

: entre $664.500 y $2.215.000 Negarse al test de alcoholemia: entre $1.107.500 y $2.658.000 Las multas de tránsito en la Provincia cuestan 8% más

Requisitos para circular en territorio bonaerense Para evitar multas en los controles de tránsito es indispensable cumplir con los siguientes requisitospara circular en territorio bonaerense:

Documentación : Licencia habilitante de conducir vigente, cédula de identificación de automotor, comprobante de seguro obligatorio vigente y certificado de VTV vigente.

: Licencia habilitante de conducir vigente, cédula de identificación de automotor, comprobante de seguro obligatorio vigente y certificado de VTV vigente. Elementos : cinturones de seguridad, placas de identificación de dominio, matafuego, balizas, sistemas de seguridad originales y casco de seguridad homologado en caso de motovehículos.

: cinturones de seguridad, placas de identificación de dominio, matafuego, balizas, sistemas de seguridad originales y casco de seguridad homologado en caso de motovehículos. Condiciones: el número de ocupantes adecuado a la capacidad del vehículo, menores de 10 años en el asiento trasero en la silla de seguridad acorde a la edad, utilizar las luces bajas encendidas en rutas y autopistas las 24hs.