Atención jubilados: el IPS denunció penalmente a una empresa fantasma que estafaba a sus beneficiarios







El IPS detectó un intento de maniobra fraudulenta que utilizaba la imagen de la Caja de Jubilados y Pensionados.

Alertan por estafas a jubilados bajo la imagen del IPS.

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires recibió denuncias que le sirvieron para detectar una maniobra fraudulenta encabezada por una empresa fantasma que estafaba a jubilados. La titular del organismo, Marina Moretti presentó ante la Fiscalía una denuncia formal contra la entidad crediticia que opera bajo el nombre de "Credi Benefit".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta falsa organización prometía préstamos a jubilados financiados por el IPS o ARCA. Y fue a partir de denuncias hechas por víctimas que se descubrió la metodología. La delegación que recibió las primeras alertas fue el Centro de Atención Previsional de Olavarría. Desde el organismo previsional indicaron que no otorgan préstamos, no intermedia servicios financieros ni mantiene convenios con entidades privadas o con ARCA.

Estafas virtuales La nueva modalidad de estafas virtuales realizadas con empresas fantasmas De qué se trata la denuncia a la empresa que intentaba estafar jubilados de IPS La titular del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, Marina Moretti, realizó una denuncia formal ante la Fiscalía contra una entidad crediticia que opera bajo el nombre de fantasía “Credi Benefit”. A partir de reclamos recibidos en el organismo, se descubrió un intento de maniobra fraudulenta que utilizaba la imagen del IPS y de ARCA para estafar a jubilados.

Gracias a presentaciones realizadas por beneficiarios en el Centro de Atención Previsional de Olavarría se pudo dar a conocer la situación y tomar medidas. Así, el IPS pudo constatar que “Credi Benefit” publica contenidos falsos que incluyen frases como “Créditos del IPS” o "Créditos gestionados por IPS y ARCA”. A su vez, los mensajes cuentan con los logos del organismo y de la provincia de Buenos Aires.

Temas Jubilados

IPS