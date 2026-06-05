AUH de ANSES sin aguinaldo, pero con aumento en junio 2026

El detalle del calendario de cobros que presentó el organismo y la reglamentación que especifica quiénes recibirán un monto extra este mes.

El organismo también permitirá verificar el medio y lugar de cobro correspondiente para cada prestación

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó los valores que recibirán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante junio de 2026. La prestación incorporará una actualización del 2,6%, porcentaje que surge de la fórmula de movilidad vigente y que toma como referencia la inflación registrada dos meses antes.

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A diferencia de jubilados y pensionados, los beneficiarios de la AUH no perciben medio aguinaldo . Sin embargo, el aumento previsto para este mes impactará sobre el valor de la prestación y también sobre otras asignaciones vinculadas al sistema de seguridad social.

La actualización se aplica según lo establecido por el Decreto 274/24, que determina ajustes mensuales en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) . El incremento alcanzará a las asignaciones universales y familiares administradas por el organismo.

Las familias alcanzadas por la AUH también continuarán recibiendo beneficios complementarios . Entre ellos se encuentra la Tarjeta Alimentar, que mantendrá los valores vigentes durante junio y se acreditará de manera automática junto con la prestación principal. ANSES organizará los pagos de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. El cronograma contemplará además el feriado nacional previsto para el 15 de junio.

ANSES estableció en $144.562 el valor general de la Asignación Universal por Hijo para junio de 2026. Este importe ya incorpora el aumento correspondiente a la movilidad mensual. El organismo abonará de manera directa una parte de la prestación. Por ese motivo, el monto efectivo que percibirán los titulares de la AUH será de $115.650 por hijo.

La actualización también alcanzará a otras prestaciones vinculadas con las asignaciones familiares y universales. Cada beneficio recibirá el mismo porcentaje de incremento previsto para junio.

Los valores confirmados para este mes son los siguientes:

asignación universal por hijo: $144.562

monto efectivo que perciben los titulares de la AUH: $115.650

asignación universal por hijo con discapacidad: $472.095

asignación por embarazo para protección social: $144.984

ayuda escolar anual: $60.873

beneficio por nacimiento: $84.508

prestación por adopción: $505.265

programa de cuidado de la salud: desde $144.985

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Extras que pueden cobrar

Las familias que perciben la AUH continuarán cobrando la Tarjeta Alimentar durante junio. El beneficio se acredita automáticamente junto con la prestación principal y no requiere gestiones adicionales.

El programa mantendrá los mismos valores que comenzaron a aplicarse el mes anterior. Cada importe varía según la cantidad de hijos que integran el grupo familiar.

Los montos previstos para junio son los siguientes:

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $113.299

familias con tres hijos o más: $149.425

ANSES depositará estos importes de manera automática para quienes cumplan con los requisitos establecidos por el programa. La asistencia alimentaria se acreditará junto con las demás prestaciones que correspondan a cada titular.

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Cuándo cobro la AUH de ANSES en junio 2026

ANSES informó el calendario de pagos para los titulares de la Asignación Universal por Hijo correspondiente a junio de 2026. Las fechas se definirán según la terminación del DNI de cada beneficiario. El cronograma comenzará el 8 de junio y finalizará el 22 de junio. El esquema tendrá modificaciones por el feriado nacional del 15 de junio.

Las fechas confirmadas son las siguientes: