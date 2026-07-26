Acompañamiento Social de ANSES: quiénes reciben $78.000 en agosto

El beneficio continuará vigente con el mismo monto mensual para un grupo específico de ex titulares de Potenciar Trabajo.

El Programa Acompañamiento Social fue creado en 2024 tras la división del ex Potenciar Trabajo en dos planes diferenciados.

Los beneficiarios del Programa Acompañamiento Social de ANSES volverán a percibir $78.000 durante agosto. El Gobierno nacional confirmó la continuidad del pago mensual luego de las dudas que surgieron por los cambios implementados en otros programas sociales y laborales. Así, quienes integran este esquema seguirán cobrando el mismo monto que en meses anteriores.

Acompañamiento Social depende del Ministerio de Capital Humano y fue creado en febrero de 2024, cuando el ex Potenciar Trabajo se dividió en dos programas diferentes: Acompañamiento Social y Volver al Trabajo . Mientras uno quedó destinado a personas con mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral, el otro pasó a enfocarse en la capacitación y la inserción laboral.

Además de confirmar el pago correspondiente a agosto, el Gobierno oficializó recientemente una modificación importante : mediante la Resolución 90/2026 se extendió la vigencia de Acompañamiento Social de 24 a 48 meses. Esto significa que, en principio, el programa continuará funcionando hasta abril de 2028 , siempre que los beneficiarios mantengan las condiciones exigidas para permanecer dentro del plan.

El Programa Acompañamiento Social está dirigido a un grupo específico de personas que formaban parte del antiguo Potenciar Trabajo y que presentan mayores barreras para acceder a un empleo formal.

Entre los principales beneficiarios se encuentran las personas de 50 años o más que atraviesan una situación de vulnerabilidad social y las mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años . Estos grupos fueron incorporados automáticamente cuando el Gobierno reorganizó el antiguo programa.

A diferencia de otros planes orientados al empleo, Acompañamiento Social tiene como finalidad brindar una asistencia económica a quienes presentan mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral.

Durante agosto, el monto mensual continuará siendo de $78.000, sin incrementos respecto de los meses anteriores. El dinero se acredita mediante el mismo mecanismo utilizado habitualmente y los beneficiarios no deben realizar una inscripción nueva ni gestionar una renovación extraordinaria para percibir el pago.

Quienes ya integran el programa continuarán cobrando mientras cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente. En caso de existir modificaciones en la situación personal del beneficiario, el organismo puede realizar controles y verificar el cumplimiento de las condiciones previstas para permanecer dentro del esquema de asistencia.

Lo que pasó con el programa Volver al Trabajo

La reorganización del ex Potenciar Trabajo dio origen a dos programas con objetivos diferentes. Mientras Acompañamiento Social quedó destinado a personas consideradas de mayor vulnerabilidad, Volver al Trabajo pasó a concentrarse en quienes tienen posibilidades de incorporarse al empleo formal mediante capacitación, entrenamiento laboral y programas de inserción.

Durante las últimas semanas surgieron distintas versiones sobre la continuidad de Volver al Trabajo luego de un fallo judicial que habilitó al Gobierno a avanzar con el rediseño del programa. Esa situación generó incertidumbre entre los beneficiarios y llevó a muchas consultas respecto de los pagos de agosto.

En ese contexto, Capital Humano confirmó que las modificaciones vinculadas con Volver al Trabajo no afectan a quienes forman parte de Acompañamiento Social, ya que ambos programas funcionan de manera independiente desde 2024.

Volver al Trabajo mantiene un enfoque centrado en la empleabilidad. Sus participantes pueden acceder a cursos de formación profesional, acciones de intermediación laboral y distintas herramientas destinadas a facilitar el ingreso al mercado de trabajo formal. El objetivo es que los beneficiarios desarrollen nuevas habilidades y mejoren sus posibilidades de conseguir un empleo registrado.

En cambio, Acompañamiento Social sigue orientado a personas que, por su edad o por la composición de su grupo familiar, enfrentan mayores dificultades para lograr esa inserción laboral. Por esa razón, el programa mantiene un esquema de asistencia económica directa mientras se desarrollan acciones de acompañamiento social.