Bafweek Primavera-Verano 2026: cuándo es y qué podrá verse en el evento

La Semana de la Moda porteña celebra sus 25 años en La Rural con 16 marcas y diseñadores, experiencias inmersivas y desfiles hasta el viernes 28 de agosto.

El predio suma una Sala de Ventas con showrooms y desfiles con formatos no convencionales.

Ya comenzó la BAFWEEK Primavera-Verano 2026/2027 y tiene como escenario principal a La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires . La Semana de la Moda porteña celebra sus 25 años con una programación que reúne desfiles , presentaciones especiales y experiencias inmersivas de diseñadores y marcas nacionales.

La actividad tuvo una instancia de pre-opening el viernes 21 de agosto y, a partir del lunes 24, se activó la grilla central, con propuestas de firmas como María Cher, Kosiuko, Las Pepas, Sadaels, Delfos y Top White .

Además, en el Pabellón 8 del predio hay una sala fija equipada con pasarela y gradas, mientras que otro de los espacios estará destinado a ventas y showrooms.

La edición Primavera-Verano 2026/2027 de BAFWEEK se realiza del 24 al 28 de agosto de 2026 en La Rural , en la Ciudad de Buenos Aires. La semana oficial comenzó este lunes, aunque el calendario tuvo un adelanto el viernes 21 con el pre-opening .

El predio suma algunas novedades para acompañar una agenda más amplia. Entre ellas, se incorpora el Pabellón 8 como una sala permanente durante todo el evento.

Ahí se montó una pasarela con gradas y espacios preparados para recibir al público, además de diferentes experiencias vinculadas con las marcas participantes. A su vez, cuenta con una Sala de Ventas, pensada con una lógica más cercana al showroom.

La programación reúne a 16 marcas y diseñadores, entre nombres consolidados y nuevas figuras de la escena local, como María Cher, Revolver, Blue Sheep, Vanesa Krongold, Heidi Clair, Bolivia, Bestia, Bowen, Portsaid, Kosiuko, Las Pepas, Sadaels, Delfos, Top White, Lulú Martins, De Crisci, Luz Ballestero, Valentina Schuchner, Pucheta Paz y Luján Sáez. También forman parte Fabián Zitta y GNZ González.

Además, hay una propuesta especial de la Unión Europea, que tendrá lugar fuera del establecimiento de Palermo y constituye la única locación externa anunciada para esta edición.

Desfiles y actividades de Bafweek 2026

La agenda de BAFWEEK incluye desfiles tradicionales con presentaciones que buscan convertir cada colección en una experiencia. La programación oficial se extiende durante cinco jornadas y tiene actividades todos los días.

La apertura del lunes 24 de agosto estuvo a cargo de Lulú Martins, a las 17, y Kosiuko, a las 20. La primera presentó "Sueño de una noche de verano", inspirada en el relato japonés de Tanabata y trabajó la puesta poética y teatral. Kosiuko, por su parte, trajo "Dame Fuego", con referencias a la Riviera francesa, Saint-Tropez y la estética náutica.

La grilla continuó el martes 25 con De Crisci a las 17, Las Pepas a las 18:30, Valentina Schuchner a las 19:30 y Pucheta Paz a las 20.

Cómo sigue el cronograma

Miércoles 26

Será el turno de Luján Sáez a las 19 y Luz Ballestero a las 20. Sáez presenta su primera colección bajo el nombre LS, que busca continuar con parte del legado asociado a Ona Sáez. Por otro lado, Ballestero plantea el concepto de viaje como eje de su colección "Fuera de Ruta".

Jueves 27

Comienza a las 14:30 con la propuesta de Unión Europea, sigue a las 19 con Top White y finaliza a las 20:30 con Delfos.

Uno de los encuentros educativos de la semana será la masterclass del Istituto Marangoni, organizada junto con FAD Connection a las 16.

La actividad estará a cargo de Francesca Giulia Tavanti, directora académica de Istituto Marangoni Firenze, y estará enfocada en dirección de arte, curaduría y construcción de narrativas que conectan la moda con el arte contemporáneo. También contempla un workshop práctico.

Viernes 28

Tendrá como protagonistas a Vanesa Krongold a las 17, Sadaels a las 18:30 y María Cher a las 20. Es última marca cumple 25 años y su propuesta recuperará prendas de su archivo.