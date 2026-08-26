Impuestos: la UIA le pidió a ARCA que suspenda por 180 días los embargos a las empresas

Hubo una reunión entre funcionarios del organismo recaudador y autoridades de la central fabril del departamento tributario. Este año hubo un cambio de modalidad que afecta más a las empresas que se atrasan con los pagos.

Martín Rappallini, presidente de la UIA. La entidad pide fin a embargos de pymes de ARCA.

La Unión Industrial Argentina (UIA) le pidió la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que suspenda por 180 días los embargos de las cuentas de las pequeñas y medianas empresas.

Así lo señala la entidad en un comunicado. "En el marco de una nueva reunión entre el Departamento de Política Tributaria de la UIA y autoridades de ARCA , la entidad fabril centró sus planteos en la necesidad de acompañar a las pymes industriales en un contexto de caída de la actividad y del empleo" , señala la nota.

Se trata de un reclamo importante de parte de los empresarios de los últimos meses. El organismo no está interviniendo en las cuentas bancarias de las empresas, sino que actúa directamente sobre los clientes de las mismas. El organismo le exige a la empresa cliente que, si tiene facturas para pagarle a otra firma que tiene deudas de impuestos, no se lo deposite en su cuenta bancaria.

Empresarios del sector advirtieron que con la nueva modalidad se iba a formar el quiebre y el cierre definitivo de compañías . Un informe de la consultora I+D señala que durante los primeros cuatro meses de 2026 cerraron 1.070 empresas.

Cerca de la mitad corresponde a pequeños talleres, mientras que el resto son principalmente pymes. La entidad proyecta la pérdida de otras 2.000 empresas industriales durante lo que resta del año, lo que llevaría el saldo negativo de 2026 a aproximadamente 3.070 firmas. "Esta dinámica no responde únicamente a un aumento de los cierres, sino también a que la creación de nuevas empresas se encuentra en niveles históricamente bajos", plantea I+D.

Los empresarios van a recordar del Día de la Industria el próximo 2 de septiembre en una fábrica del Gran Buenos Aires.

Impuestos, pymes y los reclamos de los industriales

Durante la reunión no solo se reclamó por los embargos. También los empresarios pidieron que se reformulen los últimos planes de pago anunciados por ARCA de hasta 24 cuotas con tasas del 2,75% mensual, considerada excesiva en términos financieros ya que la tendencia de la inflación es a la baja y alcanzar menos del 1% mensual en 2027.

"La UIA valoró la reapertura del régimen de facilidades de pago -que incorpora obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026 y mantiene la inclusión de las obligaciones aduaneras-, pero solicitó habilitar la migración entre planes y evaluar una reducción de la tasa de financiación, que no disminuyó para las pymes pese a la menor inflación reciente", informó la central empresaria.

El texto señala que en ese contexto se "reclamó la suspensión por 180 días de embargos y ejecuciones fiscales a pymes como medida transitoria frente a la asfixia financiera derivada de la suba de tasas, la caída de actividad y la restricción del crédito".

"La UIA también propuso reducir y automatizar los anticipos del Impuesto a las Ganancias para pymes de las solicitudes de opción de reducción, diferir por 180 días los vencimientos de IVA para actividades estacionales y postergar las contribuciones patronales para las economías regionales", dice el texto.

Además, pidió que, en materia de saldos a favor, "acortar los plazos de devolución en distintos impuestos cuyas demoras afectan el capital de trabajo, y flexibilizar el uso de los reintegros de exportación".

"ARCA señaló que varias de estas medidas dependen de definiciones del Ministerio de Economía, aunque se comprometió a analizar la ampliación del universo de contribuyentes habilitados a compensar créditos y a revisar los montos mínimos sujetos a control en las solicitudes de reducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias", dice el comunicado.

La nota detalla que "ambas partes acordaron dar continuidad al espacio de diálogo con un próximo encuentro en 45 días".