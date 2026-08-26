Desregulación de la VTV: qué cambia en CABA y cuál es la situación en PBA

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) atraviesa actualmente una transformación en la Ciudad de Buenos Aires. Desde agosto, el Gobierno porteño empezó a implementar un nuevo esquema, que rompe con el modelo concentrado en las plantas concesionadas y permite la incorporación de talleres mecánicos, concesionarias e importadores que cumplan con los requisitos técnicos.

Esta modificación surge de la Ley 6.963 , sancionada por la Legislatura porteña en junio. El Gobierno de la Ciudad abrió el 21 de agosto la inscripción para los establecimientos interesados en prestar el servicio. Desde el 1° de septiembre va a estar disponible una plataforma simplificada para completar el proceso de inscripción. El cambio también alcanza a las tarifas y a la frecuencia de las inspecciones.

La situación es diferente en la Provincia de Buenos Aires. El gobierno de Axel Kicillof ya confirmó que no se va a adherir al nuevo esquema nacional y mantendrá el sistema provincial de VTV. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, sostuvo que la Provincia es autónoma en esta materia y que las verificaciones siguen reguladas por la legislación local.

Uno de los cambios centrales en CABA es la apertura del servicio a nuevos prestadores . Hasta ahora, los propietarios de vehículos debían ir a las plantas concesionadas por el Gobierno porteño. Con la reforma, podrán incorporarse talleres mecánicos particulares, concesionarias oficiales e importadores , siempre que tengan la habilitación.

La normativa creó un Registro Único de Talleres de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria y Calificados , que será el responsable de inscribir y controlar a los establecimientos que quieran hacer inspecciones. Los interesados deben acreditar instalaciones, equipamiento y condiciones técnicas adecuadas, además de contar con la dirección profesional que exige la regulación.

El Gobierno porteño informó que la inscripción empezó el 21 de agosto y que los establecimientos pueden presentar consultas y documentación a través del correo oficial habilitado. A partir del 1° de septiembre, la inscripción se hará mediante una plataforma específica en la página de la Ciudad.

¿Cómo se fijarán los precios de la revisión vehicular?

La reforma porteña también modifica uno de los puntos que más impactan en el bolsillo: el precio de la inspección. La Ley 6.963 establece un régimen de libertad tarifaria, por lo que la VTV deja de estar vinculada a una tarifa única fijada por el Gobierno porteño. Cada establecimiento habilitado va a poder determinar el valor que cobra por la revisión.

La lógica detrás del cambio es aumentar la cantidad de prestadores disponibles para que los conductores puedan comparar precios y elegir dónde realizar el control. La Ciudad sostiene que la incorporación de nuevos talleres permitirá descentralizar el servicio y reducir los tiempos de espera.

Eso no significa que el automovilista pueda elegir cualquier taller mecánico. Para que una revisión tenga validez, el establecimiento deberá estar incorporado al registro oficial y cumplir con los requisitos técnicos establecidos por la normativa.

Períodos y exenciones para vehículos nuevos

La reforma también modifica cuándo deben hacer la primera inspección los vehículos particulares. En CABA, los autos nuevos tendrán cinco años desde el patentamiento antes de la primera VTV. Hasta la modificación, el plazo era de cuatro años. Después de esa primera revisión, los vehículos particulares tienen una vigencia de dos años hasta cumplir los diez años de antigüedad. Una vez superado ese período, la inspección vuelve a tener frecuencia anual.

También se mantienen algunas exenciones. La Ciudad informó que continúan exceptuados del pago los jubilados, pensionados y mayores de 65 años cuyos ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio, siempre que el vehículo cumpla con el límite de valuación establecido para el impuesto de radicación.

PBA sin cambios: por qué la Provincia no adherirá a la desregulación

La Provincia de Buenos Aires decidió mantener su propio sistema y no aplicar los cambios. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, confirmó que el territorio provincial no adherirá a la reforma y argumentó que la VTV está regulada por normas provinciales. Según explicó el funcionario, la Provincia tiene autonomía para establecer su régimen de verificación y cuenta actualmente con una red de 66 plantas que funcionan bajo contratos de concesión adjudicados por diez años en 2024.

La página oficial de la VTV bonaerense mantiene el sistema de turnos, plantas, costos y plazos provinciales. También establece que cada usuario debe hacer la inspección en el mes que corresponda según la terminación de su patente. La diferencia entre ambas jurisdicciones obliga a aclarar una cuestión fundamental: la desregulación porteña no habilita automáticamente a un vehículo radicado en PBA a reemplazar la VTV provincial por una inspección realizada bajo el nuevo esquema de CABA.