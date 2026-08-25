La Ciudad puso en marcha la restauración de la fuente de Plaza Lavalle + Agregar ámbito en









En el corazón de Tribunales, entre el Teatro Colón y el Palacio de Justicia, avanzan las tareas para recuperar este espacio emblemático. Luego de las mejoras realizadas este año en el entorno, el Gobierno porteño busca devolverle su funcionamiento al espejo de agua que acompaña al emotivo “Homenaje al Ballet Nacional”.

La Ciudad comenzó la restauración de la fuente de aguas danzantes de Plaza Lavalle, con el objetivo de recuperar su funcionamiento y poner nuevamente en valor uno de los elementos más reconocidos de este espacio de la zona de Tribunales. Los trabajos estarán concentrados en el sistema de agua y en la estructura del estanque, y se extenderán durante al menos un mes y medio.

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La intervención forma parte de las mejoras que el Gobierno porteño viene realizando en la plaza, ubicada entre el Teatro Colón y el Palacio de Justicia. En una primera etapa se renovaron calles, veredas e iluminación del entorno. Ahora, el foco está puesto en la fuente que rodea la escultura “Homenaje al Ballet Nacional”.

“En Plaza Lavalle realizamos una puesta en valor integral: renovamos el entorno, lo ordenamos, sumamos iluminación y seguridad. Ahora comenzamos con los trabajos en la fuente para que un sitio tan transitado de la Ciudad recupere sus mejores condiciones. Así trabajamos en el espacio público: planificando cada intervención con una mirada en conjunto”, señaló Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público.

Para recuperar el sistema de agua se colocará una bomba de impulsión nueva, que permitirá volver a generar los efectos de las aguas danzantes. También se instalará una bomba sumergible para evitar que se acumule agua en la sala de máquinas y se actualizará el tablero que controla el funcionamiento de la fuente.

A su vez, se realizarán trabajos de impermeabilización. Las superficies serán acondicionadas y recibirán distintas capas de mortero cementicio impermeable y una pintura final en tono Piedra París. El objetivo es evitar filtraciones y recuperar la apariencia que tenía originalmente. La fuente ya fue vaciada para comenzar con las tareas.

Plaza Lavalle recupera su histórica fuente de aguas danzantes. Plaza Lavalle recupera su historia y patrimonio En el centro se encuentra la obra de Carlos de la Cárcova “Homenaje al Ballet Nacional”, realizada en bronce. La escultura recuerda a los nueve integrantes del Ballet Estable del Teatro Colón que murieron el 10 de octubre de 1971, cuando el avión en el que viajaban hacia Trelew para participar de una función benéfica cayó en el Río de la Plata. Entre las víctimas estaban los bailarines Norma Fontenla y José Neglia, representados en la obra. En 2021, al cumplirse 50 años del accidente, la pieza fue restaurada en el taller de Monumentos y Obras de Arte de la Ciudad. La histórica fuente de Plaza Lavalle inicia su proceso de restauración. Durante los últimos meses, Plaza Lavalle también tuvo otras mejoras. Se renovaron 1.773 metros cuadrados de asfalto, se hicieron tareas de bacheo y reparación de superficies y se construyeron rampas y cruces nivelados para facilitar el acceso. Además, se repararon unos 200 metros cuadrados de veredas y se incorporaron 13 luminarias peatonales para mejorar la iluminación durante la noche. Con tres manzanas delimitadas por Libertad, Lavalle, Talcahuano y la avenida Córdoba, Plaza Lavalle es uno de los espacios históricos del centro porteño. El lugar fue primero un terreno atravesado por el antiguo Tercero del Medio y posteriormente albergó el Parque de Artillería. En 1857, cerca de allí comenzó a funcionar la Estación del Parque, desde donde partió La Porteña, protagonista del primer viaje ferroviario de la Argentina. En 1878, la plaza recibió el nombre de Juan Lavalle. Actualmente, su entorno reúne dos edificios emblemáticos de Buenos Aires: el Teatro Colón y el Palacio de Justicia.

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