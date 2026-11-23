La víctima estaba en un kiosco con un amigo cuando recibió una trompada en la cabeza. Su padre aseguró que el ataque fue premeditado y anticipó que irá a la Fiscalía.

El ataque ocurrió en un kiosco de Merlo y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Un joven fue víctima de una violenta agresión en un kiosco de Merlo , donde un rugbier lo atacó por la espalda mientras estaba sentado con un amigo. El primer golpe impactó entre la nuca y la sien, lo dejó inconsciente y provocó que cayera al suelo. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Según relató Pablo, el padre de la víctima, no hubo una discusión ni un enfrentamiento previo . El agresor se levantó de otra mesa y fue directamente hacia Santiago para golpearlo. El hombre también cuestionó la actitud de los dos jóvenes que acompañaban al atacante, a quienes señaló por no intervenir durante la golpiza ni asistir a su hijo después de que perdiera el conocimiento.

“Fue agresión directa y premeditada. Los dos chicos que se van de la otra mesa estaban con el agresor. Mi hijo estaba con un amigo tomando una gaseosa y no hubo palabras. No hubo nada anteriormente. Se levantó, fue y lo agredió”, contó en diálogo con TN.

El padre de Santiago sostuvo que el episodio estaría vinculado con una situación sentimental. Según explicó, su hijo comenzó a salir con la expareja del joven señalado como agresor, una circunstancia que habría desencadenado el ataque.

Los involucrados se conocen porque viven en la misma localidad. Sin embargo, Pablo insistió en que no existió ningún cruce previo dentro del kiosco y que su hijo fue sorprendido mientras permanecía sentado.

Santiago estaba sentado con un amigo cuando recibió una trompada por la espalda que lo dejó inconsciente.

El hombre también apuntó contra los otros dos acompañantes. Según su reconstrucción, uno permaneció en una mesa cercana y el otro se ubicó detrás del amigo de Santiago, lo que habría dificultado que pudiera intervenir para defenderlo.

“Por eso te digo que fue premeditado. Uno se queda en la mesa de al lado y el otro está atrás del amigo de mi hijo, que está sentado, para que tampoco pueda defenderlo”, afirmó.

Los antecedentes que mencionó el padre de la víctima

Durante la entrevista, Pablo aseguró que el joven señalado por la agresión tendría antecedentes de episodios violentos. Aclaró que desconoce si existen denuncias formales en su contra, aunque sostuvo que conoce situaciones anteriores: “Sé que es una persona muy violenta, ya tiene antecedentes”, manifestó. También contó que, después del ataque, habló con la madre del agresor y que ella le habría mencionado otros hechos de violencia protagonizados por su hijo.

El padre de Santiago señaló que las cámaras de seguridad le permitieron reconstruir cómo comenzó la golpiza y entender por qué su hijo no pudo defenderse. El primer impacto fue en una zona sensible de la cabeza y provocó la pérdida inmediata del conocimiento: “En la primera piña ya se la pega entre la nuca y la sien y va todo hacia atrás. Ya en el primer impacto él pierde el conocimiento”, relató.

La intervención de testigos y la salida de los agresores

Pablo destacó la intervención de una mujer que estaba en un comercio cercano y se acercó para ayudar. También mencionó a otra persona que siguió al agresor y a sus acompañantes cuando abandonaron el lugar.

Según su relato, los tres jóvenes se retiraron juntos y ninguno se acercó a asistir a Santiago, que había quedado inconsciente: “Se van los tres, se va victorioso y festejando lo que acaba de hacer”, aseguró.

El hombre también cuestionó que los acompañantes no hayan intentado frenar los golpes. Aunque aclaró que no participaron directamente de la agresión física, consideró que su comportamiento debe ser investigado: “No le pegaron, pero permitieron que le pegaran. Y ni siquiera socorrieron a la persona golpeada”, sostuvo.

Cómo sigue la recuperación de Santiago

Después del ataque, Santiago fue sometido a distintos estudios médicos, entre ellos una tomografía. De acuerdo con lo informado por su padre, los resultados permitieron que continuara la recuperación en su casa, con reposo, hielo, calmantes y antiinflamatorios.

“Mi hijo hoy está mejor, está bien. Después de hacerle una serie de estudios, una tomografía, ahora está con reposo, hielo, calmantes y antiinflamatorios”, explicó Pablo.

Aunque destacó la evolución favorable, reconoció que la familia continúa preocupada por la violencia del episodio y por las consecuencias que podría haber tenido el golpe en la cabeza: “Esto podía terminar en tragedia tranquilamente”, advirtió.

Por último, adelantó que tiene previsto presentarse directamente en la Fiscalía para denunciar lo ocurrido. Según explicó, prefiere no iniciar el trámite en una comisaría porque el padre del joven señalado como agresor sería policía, una situación que le genera desconfianza sobre el tratamiento que podría recibir la denuncia.