Caos en la línea D de subte: dos vendedores se pelearon a las piñas y fueron detenidos + Agregar ámbito en









El enfrentamiento ocurrió en la estación Pueyrredón y quedó registrado por pasajeros. La pelea se trasladó a las vías, obligó a demorar el servicio y terminó con ocho personas detenidas.

La pelea entre vendedores ambulantes ocurrió en la estación Pueyrredón de la línea D y terminó con ocho personas detenidas. Mariano Fuchila

Una violenta pelea entre vendedores ambulantes generó momentos de tensión en la estación Pueyrredón de la línea D del subte de la Ciudad de Buenos Aires. El episodio comenzó con una discusión entre dos hombres que rápidamente pasó a los golpes y terminó con ambos sobre las vías, ante la mirada de los pasajeros que esperaban la llegada de una formación.

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La situación escaló cuando otras personas se sumaron al enfrentamiento e intervinieron en la gresca. Las imágenes registradas por testigos muestran empujones, trompadas y patadas, mientras algunos pasajeros pedían ayuda y reclamaban que alguien llamara a la Policía. El operativo de seguridad terminó con ocho personas detenidas, entre ellas un adolescente de 17 años y dos mujeres.

Vendedores detenidos por una pelea en el subte El hecho ocurrió el miércoles por la tarde en la estación Pueyrredón, ubicada en el barrio porteño de Recoleta. Según trascendió, dos vendedores ambulantes comenzaron a discutir en el andén mientras los pasajeros aguardaban el subte. Los insultos dieron paso a los forcejeos y luego a los golpes, hasta que ambos cayeron a las vías y continuaron allí la pelea.

En cuestión de segundos, el conflicto involucró a más personas que se acercaron para participar o intentar separar a los protagonistas. Los videos difundidos en redes sociales muestran cómo varios hombres se enfrentaron sobre la traza, mientras desde el andén algunos testigos observaban con preocupación. En uno de los registros se escucha a una mujer pedir que llamaran a la Policía y a otra reclamar que dejaran de golpearse.

La presencia de personas sobre las vías obligó a interrumpir momentáneamente la circulación de las formaciones. El servicio de la línea D registró demoras de aproximadamente cinco minutos, hasta que los efectivos lograron despejar el sector y controlar la situación.

Tras la intervención de agentes de la Policía de la Ciudad, fueron detenidas ocho personas: cinco hombres mayores de edad, un adolescente de 17 años y dos mujeres. Los involucrados fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia. La causa quedó bajo la intervención de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Agustina Carelli. Los detenidos fueron imputados por lesiones en riña. Hasta el momento, no se confirmó oficialmente cuál fue el motivo que originó la discusión entre los vendedores ambulantes.

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