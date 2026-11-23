El estallido se produjo cerca del escenario donde se presentaba Los Leales y dejó siete heridos, uno de ellos con quemaduras en la mitad del cuerpo.

La explosión y el incendio se produjeron en un comercio de la avenida Centenario al 5200, en Ezpeleta, durante los festejos por el aniversario de la localidad.

Una explosión seguida de un incendio en un local de comidas interrumpió este domingo por la noche los festejos por el aniversario de Ezpeleta , en el partido bonaerense de Quilmes . El episodio dejó al menos siete personas heridas , entre ellas un hombre que sufrió quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo y debió ser trasladado de urgencia al hospital.

El incidente se registró alrededor de las 22 en una rotisería situada sobre la avenida Centenario al 5200, casi en la esquina de Bogotá , cuando comenzaba la presentación del grupo de cumbia Los Leales en el escenario montado para la celebración. El comercio había abierto sus puertas al público hacía apenas una semana.

La explosión provocó un incendio que demandó la intervención de los cuatro cuarteles de Bomberos Voluntarios de Quilmes , correspondientes a Solano, La Florida, Bernal y Quilmes, que acudieron de manera urgente para controlar las llamas.

El episodio generó conmoción entre quienes participaban de la jornada festiva, que se desarrollaba en el marco del aniversario de la localidad. Además, ocurrió a apenas dos semanas de otro hecho similar y fatal registrado en Remedios de Escalada.

El caso más grave es el de Nahuel Aguilar, de 32 años , quien sufrió quemaduras en cerca del 50% de su cuerpo y fue trasladado al Hospital de Quilmes. Según trascendió, sería un empleado del establecimiento que quedó atrapado en medio del fuego.

El local de comidas había abierto al público hacía una semana y el estallido ocurrió cerca de las 22.

Al mismo centro de salud derivaron a una joven de 19 años, que presentaba una quemadura en el rostro y una herida cortante en el brazo derecho que necesitaba sutura. Su hermano también resultó herido, con un corte en la pierna izquierda y lesiones de carácter leve.

Otra de las afectadas fue una mujer de 22 años, que debió recibir atención médica por astillas de vidrio en uno de sus ojos, una lesión en el cuero cabelludo y una crisis nerviosa. También fue trasladada una mujer de 73 años a la Clínica Santa Clara.

Entre las personas heridas se encontraba, además, una menor de aproximadamente 11 años que sufrió un corte en el cuero cabelludo y fue llevada por sus padres a un centro asistencial. En tanto, otra mujer recibió atención en el lugar por un zumbido leve en el oído, aunque no requirió traslado.

La celebración por el 154.º aniversario de Ezpeleta quedó interrumpida tras el estallido que dejó al menos siete heridos. X: @MegafonoQuilmes

Investigan las causas de la explosión

Hasta el momento, no se establecieron oficialmente los motivos que originaron el estallido ni se confirmó el número definitivo de víctimas del episodio.

Un vecino de la zona señaló que el hombre que sufrió las heridas más graves sería un empleado del comercio y que habría quedado atrapado en medio de las llamas durante el incendio.

La jornada había comenzado con actividades institucionales por el 154.º aniversario de Ezpeleta. La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, encabezó por la mañana el tradicional izamiento de la bandera en la Plaza San Martín, ubicada en Yrigoyen y Carbonari, frente a la estación ferroviaria del ramal Roca.