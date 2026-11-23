La UNLP identificó el linaje en dos bebés y un adulto internados en Buenos Aires. La OMS considera bajo el riesgo adicional para la salud pública.

El linaje PJ.2.1 fue detectado en tres pacientes internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires.

Científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) detectaron una nueva variante de COVID-19 en Argentina. Se trata del linaje PJ.2.1, descendiente de Ómicron , que fue identificado en muestras de tres pacientes internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires . Aunque presenta mayor capacidad de transmisión, los especialistas no encontraron indicios de que provoque cuadros más graves.

El hallazgo surgió del trabajo de vigilancia genómica que realiza el Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Las muestras analizadas correspondían a dos bebés de uno y dos meses y a un adulto de 58 años . Los tres estudios confirmaron la presencia del nuevo linaje, que desciende de JN.1 dentro del virus SARS-CoV-2.

El equipo de la UNLP realiza un seguimiento genómico de virus con impacto en la salud pública. A partir de las muestras que llegan al laboratorio, los investigadores secuencian el material genético para identificar los linajes que circulan y detectar posibles cambios en el comportamiento de los virus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó a PJ.2.1 a la categoría de variante bajo vigilancia. Su presencia aumentó a nivel mundial, especialmente en el continente americano, con registros en Canadá y Estados Unidos. También se detectaron casos recientes en Brasil.

La clasificación como variante bajo vigilancia responde al crecimiento de su proporción entre los casos registrados. Sin embargo, esa categoría no implica necesariamente que represente una amenaza sanitaria mayor que otros linajes que circulan actualmente.

Qué riesgo representa y cuáles son los síntomas

La evaluación de la OMS considera bajo el riesgo adicional para la salud pública asociado a PJ.2.1, aunque aclaró que la confianza en esa valoración es baja. Todavía no existen suficientes datos clínicos comparativos para determinar si puede provocar una enfermedad más grave que otras variantes.

El infectólogo Ricardo Teijeiro (MN 58.065) señaló que, hasta el momento, los tres casos detectados no representan una situación de gravedad y que no existen indicios de que PJ.2.1 sea más agresiva que sus antecesoras.

Los síntomas identificados son similares a los de un resfrío o una gripe. Entre ellos aparecen fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal. Su mayor capacidad de transmisión, sin embargo, puede incrementar los contagios, especialmente entre las personas con más posibilidades de desarrollar complicaciones.

Los ensayos de laboratorio demostraron que los sueros de personas vacunadas lograron neutralizar el nuevo linaje.

Por qué es importante mantener la vacunación

Los ensayos de laboratorio mostraron que los sueros de personas vacunadas con formulaciones adaptadas a LP.8.1 y XFG consiguieron neutralizar esta variante. Los resultados indican que las vacunas continúan ofreciendo protección frente al nuevo linaje, aunque todavía no se cuenta con información clínica suficiente para establecer todas sus características.

Los especialistas remarcaron la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación y extremar los cuidados entre los grupos de mayor riesgo. Entre ellos se encuentran los adultos mayores, las personas inmunosuprimidas, las embarazadas y quienes presentan factores que pueden favorecer complicaciones.

En el caso de los bebés menores de seis meses que todavía no recibieron vacunas, cuentan con anticuerpos maternos. Esta protección resulta relevante frente a la circulación del virus durante los primeros meses de vida.

Además, especialistas señalan que el COVID-19 continúa circulando en la comunidad y que esa transmisión sostenida favorece la aparición de nuevas variantes por las mutaciones que se producen cuando el virus pasa de una persona a otra.

La circulación presenta períodos de mayor y menor incidencia. En algunos momentos, el COVID supera a la influenza y al virus sincicial respiratorio entre los pacientes internados. Por eso, mantener la vacunación al día sigue siendo una de las principales herramientas para reducir el riesgo de enfermedad grave, incluso cuando las dosis no garantizan una protección del 100% frente a una nueva variante.