Calendario de pagos ANSES de junio 2026: ¿cómo quedan las fechas tras el cambio por el feriado?

La suspensión de la actividad bancaria durante el fin de semana largo provoca demoras en algunas acreditaciones previstas para mediados de mes.

El feriado nacional del 15 de junio obliga a modificar parte del cronograma previsto para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó modificaciones en el calendario de pagos de junio debido al feriado nacional del lunes 15 de junio, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

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La medida afecta principalmente a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones cuyos pagos estaban programados para esa jornada. Como consecuencia, algunas acreditaciones se realizarán un día más tarde de lo previsto inicialmente.

El cambio llega en un mes particularmente importante para millones de beneficiarios, ya que junio incluye el aumento por movilidad, el bono de $70.000 para jubilados de menores ingresos y el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Por qué se retrasa el cronograma de pagos de ANSES en junio

El motivo del cambio es operativo. Durante el lunes 15 de junio no habrá actividad bancaria ni atención al público en las oficinas de ANSES debido al feriado nacional. Por esa razón, los pagos previstos para esa jornada no pueden acreditarse normalmente y deben trasladarse al siguiente día hábil.

Si bien los cajeros automáticos continuarán funcionando, la acreditación de haberes depende de los procesos bancarios habituales, que quedan suspendidos durante los feriados nacionales.

ANSES mantiene cada año un cronograma diseñado en función de los días hábiles disponibles. Cuando un feriado coincide con una fecha prevista de pago, las acreditaciones se desplazan automáticamente para garantizar que todos los beneficiarios reciban sus haberes de manera ordenada.

ANSES computadora

Qué beneficiarios cobran más tarde por el feriado del 15 de junio

Los principales cambios afectan a quienes tenían asignado el lunes 15 como fecha de cobro. Entre los grupos alcanzados se encuentran los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos con DNI terminado en 5, quienes finalmente cobrarán el martes 16 de junio.

También se modifican las fechas para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cuyos documentos finalizan en 5. En ambos casos, la acreditación pasará al martes 16.

La misma situación alcanza a beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3 y a quienes perciben Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con documentos finalizados en 6 y 7. Todos esos pagos serán trasladados al día hábil siguiente.

Para el resto de los beneficiarios, el cronograma continúa sin modificaciones respecto de las fechas originalmente previstas. ANSES recomienda verificar la información a través de Mi ANSES para confirmar la fecha exacta de acreditación según el tipo de prestación y la terminación del documento.

jubilados anses.jpg Depositphotos

Fechas de cobro para jubilados y pensionados de la mínima en junio 2026

Los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos tendrán el siguiente calendario de pagos durante junio de 2026:

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Durante este mes, además del haber mensual actualizado por movilidad, quienes cobran la jubilación mínima recibirán el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.

Para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, el calendario comenzará el 23 de junio y se extenderá hasta el 29 de junio, también según la terminación del DNI.

La actualización de junio incorpora un aumento del 2,58% calculado a partir de la inflación de abril, de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente. Como resultado, millones de beneficiarios recibirán este mes una de las liquidaciones más altas del año debido a la combinación de aumento, aguinaldo y refuerzo extraordinario.