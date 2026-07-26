Nahir Galarza solicitó la revisión de su condena a prisión perpetua: los dos argumentos de su nueva defensa

El planteo apunta contra una pericia y la interpretación penal utilizada en el fallo por el crimen de Fernando Pastorizzo.

La nueva defensa de Nahir Galarza presentó un pedido formal para revisar la condena a prisión perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú. El planteo fue elevado ante la Sala Penal N° 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

El recurso busca que el tribunal provincial vuelva a analizar la sentencia que mantiene a Galarza detenida desde hace más de seis años. La presentación fue realizada por el abogado Eduardo Gerard , quien asumió la representación legal de la joven a fines del año pasado.

La estrategia judicial se basa en el artículo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos , que permite solicitar la revisión de sentencias firmes cuando aparecen circunstancias excepcionales. Según la defensa, existen dos puntos centrales que deberían ser revisados por la Justicia.

El primero está relacionado con una prueba pericial cuestionada por la defensa , mientras que el segundo apunta a la interpretación legal utilizada para aplicar la figura de homicidio agravado por el vínculo, considerada más perjudicial para Galarza.

Uno de los principales argumentos del recurso apunta contra la actuación de Gabriela Laiño , perito de la Policía de Entre Ríos que realizó el análisis del teléfono celular de Galarza.

El informe elaborado por la especialista, de aproximadamente 1.500 páginas, fue considerado una de las pruebas principales del juicio para determinar la existencia de una relación de pareja entre Galarza y Pastorizzo. Esa conclusión permitió aplicar el agravante por el vínculo y derivó en la condena a prisión perpetua.

La defensa sostiene que esa pericia debe ser revisada y cuestiona su validez dentro del proceso judicial. El planteo presentado ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos busca determinar si esa prueba tuvo una influencia determinante en el resultado final del juicio.

El planteo apunta contra una pericia del celular y la aplicación del agravante por el vínculo.

El reclamo por la aplicación de la ley y la perspectiva de género

El segundo eje del pedido está vinculado con la manera en que fue interpretada la normativa penal en el caso. La defensa sostiene que el juicio no fue analizado bajo una perspectiva de género y menciona fallos posteriores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del propio tribunal entrerriano que podrían permitir una nueva evaluación.

En particular, el recurso cuestiona cómo se estableció la existencia de una relación de pareja entre Galarza y Pastorizzo. Según el planteo, la interpretación utilizada para aplicar el agravante no habría tenido en cuenta los requisitos exigidos por el derecho penal, entre ellos la existencia de un proyecto de vida en común.

El pedido de revisión fue presentado luego de que en julio de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso extraordinario presentado por la defensa anterior, dejando firme la condena.

En declaraciones recientes, Galarza se refirió a su situación y expresó: “No sirve de nada que pida perdón”, al hablar sobre Pastorizzo y sobre el futuro que imagina después de la condena.

Ahora, la Sala Penal N° 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos deberá analizar los argumentos presentados y decidir si corresponde abrir el trámite de revisión solicitado por la defensa. La condena original fue dictada el 3 de julio de 2018 por unanimidad por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú.