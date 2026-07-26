A qué hora llegan las lluvias a Buenos Aires: comienza una seguidilla de días con inestabilidad + Agregar ámbito en









El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el regreso de las precipitaciones al AMBA tras un fin de semana con temperaturas agradables. Cuándo llegan los chaparrones y cómo seguirá el clima durante los próximos días.

Comienza una seguidilla de días con inestabilidad en el AMBA. El Argentino Diario

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) disfrutó de un cierre de fin de semana con condiciones casi primaverales, temperaturas agradables y buenas condiciones climáticas. Sin embargo, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio de escenario con el regreso de las lluvias y varios días marcados por la inestabilidad.

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Durante el domingo, el clima acompañó las actividades al aire libre, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que se ubicaron entre los 12 grados de mínima y los 20 de máxima, valores elevados para esta época del año.

Pero el comienzo de la semana traerá nuevamente inestabilidad. Según el SMN, el lunes arrancará con cielo nublado y el regreso de los chaparrones está previsto para la tarde y la noche. La jornada tendrá temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 16 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el regreso de las precipitaciones al AMBA tras un fin de semana con temperaturas agradables. Cuándo llegan los chaparrones y cómo seguirá el clima durante los próximos días. Cuántos días con lluvias se esperan en el AMBA De acuerdo con el organismo nacional, el lunes sería la única jornada con precipitaciones, ya que a partir del martes volverían las condiciones más estables, aunque con cielo mayormente nublado y temperaturas que se mantendrán bajas, entre los 12 y los 17 grados.

Para el miércoles, el SMN anticipa otra jornada con nubosidad durante todo el día, con una mínima de 9 grados y una máxima que alcanzará los 16 grados.

El jueves presentará algunas variaciones: se espera cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche volvería a predominar la nubosidad. Las temperaturas se ubicarán entre los 7 y los 16 grados. En el cierre de la semana, el viernes continuaría con cielo mayormente nublado y marcas térmicas que irán desde los 9 hasta los 18 grados. Meteored anticipa más lluvias para los próximos días El pronóstico del sitio especializado Meteored plantea un escenario diferente y advierte sobre una posible continuidad de la inestabilidad durante la semana. Luego de un martes con presencia de neblinas matinales, el portal prevé para el miércoles un 50% de probabilidades de lluvias débiles. La situación podría complicarse hacia el final de la semana: Meteored anticipa un 90% de probabilidad de tormentas para el viernes, principalmente durante la noche, con lluvias débiles durante las primeras horas del sábado. Además, para el domingo próximo se mantienen chances de precipitaciones leves, con una probabilidad estimada del 60%.

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