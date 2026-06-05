El importante trámite que hay que realizar en ANSES y que ninguna familia puede pasar por alto

Conocé la información detallada sobre esta gestión para evitar demoras administrativas en los cobros de prestaciones del organismo.

La presentación antes del 31 de diciembre de 2026 permite recuperar el 20% reservado por ANSES durante el período correspondiente

Las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben cumplir todos los años con un requisito indispensable ante la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) . Se trata de la presentación de la libreta AUH, un documento que permite acreditar distintos controles vinculados con los menores a cargo y acceder a un monto que el organismo retiene de manera mensual.

La gestión resulta obligatoria para percibir el porcentaje retenido de la prestación durante el año. Quienes no completen este procedimiento dentro del plazo establecido no podrán acceder a ese dinero acumulado, por lo que ANSES recomienda realizar la presentación con anticipación.

El trámite reúne información relacionada con la salud, la vacunación y la educación de los niños y adolescentes alcanzados por la asignación. La documentación funciona como una constancia de cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el beneficio completo. ANSES recordó que la Libreta correspondiente puede presentarse hasta el 31 de diciembre de 2026. La fecha constituye el límite fijado por el organismo para acreditar los datos solicitados y habilitar el pago del porcentaje retenido.

La Libreta AUH es el formulario que ANSES solicita para verificar que los titulares de la asignación cumplieron con las condiciones requeridas para acceder a la totalidad de la prestación. El esquema de pago de la AUH contempla la acreditación mensual del 80% del monto correspondiente. El organismo conserva el 20% restante hasta que se presenta la documentación exigida. Una vez validada la información, ANSES libera el dinero acumulado.

La certificación incluye datos vinculados con la asistencia escolar, los controles médicos y el calendario de vacunación de los menores. Cada una de esas instancias debe contar con la validación de las instituciones correspondientes. La escuela tiene a su cargo la acreditación de la concurrencia a clases. Por otra parte, el centro de salud certifica el cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios según la edad de cada niño o adolescente.

La presentación de la libreta permite acceder al monto retenido y completar la acreditación de los requisitos establecidos por ANSES. Por ese motivo, el organismo insiste en la importancia de realizar el trámite dentro del período habilitado.

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Mi ANSES: cómo tramitar la Libreta AUH

ANSES ofrece la posibilidad de realizar la gestión mediante la plataforma digital Mi ANSES. Esta alternativa permite completar gran parte del procedimiento desde cualquier dispositivo con acceso a internet. El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial del organismo con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la cuenta personal, el usuario debe dirigirse a la sección "Hijos".

Dentro de ese apartado aparece la opción "Libreta AUH". El sistema permite verificar si existe documentación pendiente y descargar el formulario cuando corresponde. Luego de obtener la libreta, el titular debe imprimirla para que sea completada por la institución educativa y por el establecimiento de salud correspondiente. Ambos organismos deben registrar los datos solicitados y firmar las secciones que les competen.

Después, tomar una fotografía del formulario ya completado. La imagen debe presentar buena calidad, sin sombras y sin sectores recortados para evitar observaciones durante la carga. Finalmente, el documento debe subirse nuevamente a través de la misma plataforma digital. La carga online permite finalizar el trámite sin necesidad de concurrir a una oficina.

Las personas que prefieran la atención presencial también pueden realizar la gestión en dependencias de ANSES. Esa modalidad continúa disponible para quienes opten por completar el procedimiento de manera directa en una sede del organismo.

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Monto de la AUH en junio

La Asignación Universal por Hijo recibió una actualización en junio de 2026. El incremento aplicado surge de la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación. El aumento informado para la AUH durante junio alcanza el 2,58%. La actualización también comprende a otras asignaciones administradas por ANSES: