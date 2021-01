Píparo: qué dijo su defensa sobre el robo y el choque

"Quien conducía el vehículo no era Carolina Píparo, es lo que tienen que entender quienes dicen que Carolina intentó lesionar a alguien”, explicó Burlando en declaraciones a "Mañana Sylvestre" en Radio 10.

Para el abogado, Píparo "ha sido un poco un centro de crítica cuando en realidad era una mera acompañante". "Sí fue víctima de un episodio de robo", sostuvo.

"Me parece una exageración, una movida de prensa para perjudicar a alguien que en definitiva no tuvo nada que ver con el accidente porque no venía manejando", remarcó Burlando.

Según el letrado el episodio se trata de "un hecho culposo" cuyos involucrados "van a tener que aclarar en la Justicia". "A lo sumo Carolina como testigo", sostuvo.

Consultado acerca de por qué el vehículo en el que iba la diputada arrastró al motociclista por un tramo de 330 metros, Burlando consideró que "todo tiene que ver con la situación vivida". "Podemos coincidir o no con que el episodio vivido hace diez años impacta de una manera diferente", dijo vinculando el episodio del fin de semana con la trágica salidera bancaria que la diputada sufrió en 2010.

"Hay un acto negligente, imprudente, con impericia", reconoció Burlando al tiempo que consideró que si le preguntan quién resultó más o menos agredido por el episodio diría que "todos".

Este lunes el abogado de los dos motociclistas que fueron atropellados la madrugada de Año Nuevo en La Plata por el marido de la diputada bonaerense Carolina Píparo pidió la detención de Juan Igancio Buzali.

Paralelamente, el letrado presentó un escrito en el que solicitó el apartamiento de la jueza interviniente en la causa, Marcela Garmendia -titular del Juzgado N° 5 de la capital bonaerense-, ya que su hijo, Juan Manuel Martínez Garmendia, integra el Gabinete municipal de Julio Garro, al igual que Carolina Píparo y que Darío Ganduglia, y se debe evitar la pérdida del "carácter objetivo e imparcial del juzgador".