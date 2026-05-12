ANSES ya habilitó el aumento de la Tarjeta Alimentar para la AUH: cuándo llega

El Gobierno confirmó una actualización y los nuevos montos ya comienzan a verse reflejados en los pagos de mayo 2026. Conocé todos los detalles de este beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) empezó esta semana con los pagos del calendario de mayo y los beneficiarios a su vez recibirán un aumento en la Tarjeta Alimentar. La actualización fue confirmada por el Ministerio de Capital Humano y es el primer aumento importante del programa después de estar varios meses con los valores congelados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Tarjeta Alimentar está destinada principalmente a familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) , la Asignación por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos que perciben Pensiones No Contributivas . Además, también alcanza a titulares de AUH por discapacidad, sin límite de edad.

Además del aumento en la Tarjeta Alimentar, la AUH también recibió una actualización durante mayo por la fórmula de movilidad mensual aplicada por el organismo, la cual actualiza los haberes según la inflación tomando como referencia el dato de dos meses atrás.

Con el incremento del 3,4% correspondiente a este mes, la Asignación Universal por Hijo alcanza un valor de $141.286 por menor a cargo. Sin embargo, ANSES retiene el 20% del monto hasta que el titular presente la Libreta AUH, que es el documento que acredita la asistencia escolar, vacunación y controles de salud.

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES

Por ese motivo, el pago directo mensual que reciben las familias queda aproximadamente en $113.028 por hijo.

La AUH es una de las principales prestaciones sociales administradas por ANSES y está destinada a madres, padres o titulares a cargo de menores de 18 años que se encuentren desocupados, trabajen en la economía informal o perciban ingresos bajos.

Cuando se suma la Tarjeta Alimentar al valor de la AUH, el ingreso total mensual aumenta considerablemente según la cantidad de hijos que tengan a su cargo. Una familia con un hijo puede superar los $185.000 mensuales, mientras que hogares con dos hijos reciben más de $330.000.

tarjeta-alimentar.jpg

Aumenta la Tarjeta Alimentar en mayo

El aumento de la Tarjeta Alimentar fue oficializado mediante la Resolución 161 del Ministerio de Capital Humano publicada en el Boletín Oficial. Según informó el Gobierno, el aumento del 38% busca recomponer parte del poder adquisitivo perdido frente a la inflación acumulada en alimentos durante los últimos meses.

Con la actualización aplicada, los nuevos montos quedaron definidos de la siguiente manera:

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $112.936

familias con tres hijos o más: $149.062

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la prestación principal y no requiere inscripción previa. ANSES cruza los datos de cada beneficiario y deposita el monto correspondiente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la AUE. Entre los grupos alcanzados están:

titulares de AUH (con hijos de hasta 14 años)

embarazadas que cobran AUE desde el tercer mes

madres de siete hijos con Pensión No Contributiva

titulares de AUH por discapacidad (sin límite de edad)

Anses-Calendario-Jubilados-PNC.jpg Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en mayo 2026

ANSES ya confirmó el calendario oficial de pagos correspondiente a mayo de 2026 para titulares de AUH y Tarjeta Alimentar. El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 9 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 16 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

La Tarjeta Alimentar se deposita automáticamente en la misma fecha y cuenta bancaria donde se acredita la AUH, por lo que los beneficiarios no deben realizar ninguna gestión adicional para cobrar el aumento.

Igualmente, para conocer fechas y lugares de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma oficial de ANSES, llamar o utilizar la aplicación Mi ANSES.

A través de estos canales, es posible verificar el calendario de pagos, el detalle de liquidaciones y el estado de cada prestación. El acceso se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Además, el sistema permite consultar de manera actualizada si se perciben correctamente los beneficios y detectar eventuales inconsistencias en los pagos.