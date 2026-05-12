Juicio por la muerte de Diego Maradona: vuelven a declarar médicos que cuestionaron la internación domiciliaria

Los profesionales participaron en la atención del ídolo antes y después de su última operación. Se trata de testigos clave en la causa.

Declaran testigos clave e la causa por la muerte de Diego Maradona.

El juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes en los tribunales de San Isidro con una nueva audiencia enfocada en médicos que participaron de la atención del exfutbolista antes y después de la operación por el hematoma subdural .

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Entre los testigos convocados se encuentra Mario Schiter , médico clínico que trató a Maradona desde fines de los años noventa, lo acompañó durante su recuperación en Cuba y mantuvo un vínculo cercano con el exjugador durante décadas.

Su declaración genera expectativa porque, durante el proceso judicial realizado en 2025, que posteriormente fue anulado, cuestionó de manera contundente la decisión de trasladar a Diego a una internación domiciliaria tras la cirugía.

En su exposición anterior, Schiter sostuvo que Maradona necesitaba permanecer en un entorno médico controlado debido a sus antecedentes clínicos y a las dificultades que presentaba para sostener tratamientos.

El segundo juicio por la muerte de Maradona comenzó en abril.

Según explicó, el exfutbolista padecía problemas cardíacos, trastornos vinculados al consumo y una compleja situación general de salud, factores que hacían riesgosa la modalidad de atención elegida después de la operación. “Llevarlo a la casa me parecía, al menos, arriesgado”, afirmó en aquel momento.

Además, el médico indicó que, luego de la intervención realizada en la Clínica Olivos, fue consultado acerca del esquema de recuperación más adecuado para Diego.

Durante su testimonio previo, Schiter aseguró que recomendó una internación en una clínica de rehabilitación con seguimiento permanente y asistencia interdisciplinaria.

Según explicó, el exDT necesitaba control médico constante, supervisión estricta y acompañamiento de distintas especialidades. “Tendría que haber ido a un lugar más protegido para él”, sostuvo.

También declararán en el juicio médicos que atendieron a Maradona en La Plata

La audiencia de este martes también incluirá las declaraciones de Marcos Correa y Óscar Alberto Franco, dos profesionales que participaron en la atención de Maradona en el sanatorio Ipensa de La Plata el 2 de noviembre de 2020, pocos días antes de la cirugía.

Correa se desempeña como médico clínico, mientras que Franco es cardiólogo. Ambos integraron el equipo que evaluó al exentrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata cuando ingresó con un importante deterioro físico.

Los testimonios de los profesionales de Ipensa son considerados relevantes para la causa porque, durante el juicio anterior, varios médicos sostuvieron que el hematoma subdural detectado en Maradona no requería una operación inmediata.

Según declararon entonces, la recomendación inicial consistía en mantener al paciente bajo observación clínica.

En ese contexto, Marcos Correa explicó que, tras analizar los estudios médicos, consideraron que no existía una urgencia quirúrgica, aunque finalmente el neurocirujano Leopoldo Luque impulsó rápidamente la intervención en la clínica de Olivos.

maradona internado.jpg Maradona fue operado en olivos antes de su fallecimiento. Archivo

Por su parte, el cardiólogo Óscar Franco también participó en la evaluación médica realizada semanas antes de la muerte del exfutbolista.

Se espera que su declaración profundice sobre el estado cardíaco que presentaba Maradona, la medicación que debía recibir y las condiciones generales en las que se encontraba antes de ser externado.

Qué busca determinar el juicio y quiénes son los imputados

El debate oral intenta establecer si existió responsabilidad penal por parte del equipo médico que asistió a Maradona durante la internación domiciliaria en el country San Andrés, en Tigre, donde murió el 25 de noviembre de 2020.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Irribarren sostienen que durante las horas previas a la muerte del exjugador existieron abandono, negligencia y ausencia de controles médicos adecuados.

En el proceso judicial están acusados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica Nancy Forlini, el clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador Mariano Perroni.

Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual.