Caso Báez Sosa: después de 4 años de silencio, Máximo Thomsen pidió declarar ante la Justicia

En diálogo con TN, el abogado dijo que Thomsen "tiene una renovada esperanza ante esta nueva defensa" y manifestó su intención de volver a declarar porque “va a contar cosas que nunca dijo”.

“La intencionalidad de él no era que esto termine en la muerte de nadie. Le dije que no podía garantizarle resultados, pero sí le conté cómo vamos a emplear las herramientas del derecho para mejorar su situación procesal”, agregó.

Además, el abogado adelantó cuál será la estrategia: "Lo que buscaré explicarle a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires es que Casación incurre en un error, porque pone la diferencia entre los homicidios en agresión y los dolosos en la imposibilidad de individualizar al agresor o al que comete el homicidio”.

Matías Benicelli apeló a su condena

Por su parte, Benicelli, que ayer habló por primera vez en cuatro años con los medios, apuntó contra su exrepresentante Hugo Tomei y sostuvo que el letrado había priorizado en su defensa a otros de sus coimputados. Ahora, los nuevos representantes del condenado enviaron un escrito a la Justicia para pedir una apelación a la decisión de tribunal.

El nuevo abogado de Matías Benicelli, Carlos Attías, arremetió contra el letrado Hugo Tomei: "Lo que yo apelo a la Corte es que aplique a cada uno la pena que corresponde. No estoy pidiendo la absolución, ni la libertad, ni la inocencia. Estoy pidiendo que aplique los principios de razonabilidad para que no se englobe a todos bajo una misma participación, y que analicen el tema de la defensa en juicio", sostuvo Attías en declaraciones a radio Splendid AM La990.

Por su parte, Benicelli había revelado: "Fuimos persuadidos de designarlo para mi defensa técnica a fin de no entorpecer la defensa de otros coimputados".

En ese sentido, consideró que la estrategia perjudicial para aquellos que querían declarar ante el tribunal o a la prensa, y fueron asesorados para no hacerlo para no entrar en contradicciones con sus compañeros.

Por otro lado, Benicelli criticó que Tomei no señalara aspectos que consideró claves en la causa, como la presencia de manchas de sangre en la ropa de Báez Sosa.