Caso Loan: nuevos allanamientos en los campos de la exfuncionaria y su esposo

Detallaron que se movieron por un camino rural, en los alrededores del campo mencionado, con grupos de unos 50 cadetes de la policía que bajaban de un colectivo, dividiéndose en subgrupos de 4 a 5. Hasta el momento, el rastrillaje no arrojó ningún resultado.

Según informó el periodista Ariel Sack en el programa Minuto Uno, por C5N, las pistas que sigue la justicia federal son: un crimen o accidente y encubrimiento del hecho, o la sustracción y entrega de Loan.

Además, aseguró que la nueva prueba complicaría a Caillava y a Pérez, ya que abandonar su vivienda sería un "indicio de que estarían implicados en la desaparición del menor".

Búsqueda de Loan: nueva pista complica la situación de Carlos Pérez y María Caillava

Tal como precisaron fuentes oficiales, en las últimas horas surgieron nuevas evidencias que complican al matrimonio implicado. Según se supo, el 14 de junio, al día siguiente de la desaparición del pequeño, el Ford Ka de Caillava y Pérez quedó registrado en el ingreso a la capital de Chaco, Resistencia.

Durante todo esa jornada el matrimonio estuvo en esa provincia pese a que la investigación por Loan había iniciado y estaban bajo la mira, junto a familiares de Loan, de quienes eran amigos.

En ese marco, se investiga si el niño fue transportado en el vehículo de Caillava y Pérez con la intención de ser introducido en una red de trata de personas. Aunque se encontraron rastros significativos del niño en el auto, la defensa argumenta que estos podrían estar relacionados con visitas anteriores del niño.

Además de Pérez y Caillava, otros implicados incluyen a Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez, acusados de facilitar la captación del niño. El comisario Walter Maciel también está detenido bajo la acusación de encubrimiento por favorecimiento real, presuntamente plantando pruebas falsas para desviar la investigación.

Qué dijo la mamá de Sofía Herrera luego de las comparaciones con la hija del matrimonio detenido por el caso Loan

En medio de la búsqueda de Loan Danilo Peña, surgió una llamativa conexión entre uno de los principales sospechosos y otro caso, de hace 16 años.

Se trata del caso de Sofía Herrera, la menor que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Ushuaia, ya que muchos señalaron una similitud con Brisa, la hija del marino retirado Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los detenidos por la causa Loan.

Sin embargo, su madre, María Elena Delgado habló al respecto este martes y negó el parecido. “La mujer (por la madre de Brisa) dice que tiene 14 años. Si tiene esa edad no podría ser nunca mi hija. Me llenaron de mensajes con la foto de la hija de Pérez y yo la vi a la chiquita, pero no la encuentro muy parecida a mi hija Sofía”, dijo en diálogo con radio Mitre.

Además, aseguró que en los últimos años se hicieron distintos análisis de ADN con jóvenes que tenían características similares a las de la niña, que hoy tendría 19 años.