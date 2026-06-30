Cientos de despidos en la CNEA: trabajadores denuncian un "vaciamiento" y realizan una protesta en la sede central

Casi 350 empleados contratados comenzaron a recibir notificaciones de finalización de sus vínculos laborales a través del sistema GDE. Los gremios aseguran que las autoridades se niegan a abrir una instancia de diálogo y exigen la renovación de todos los contratos.

Los despidos alcanzan a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado que desempeñan tareas en distintas áreas vinculadas al desarrollo nuclear argentino.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) atraviesa una jornada de fuerte conflicto luego de que c ientos de trabajadores contratados comenzaran a recibir este martes notificaciones sobre el vencimiento de sus contratos , sin garantías de continuidad laboral a partir del 1° de julio.

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Según denunciaron desde las organizaciones gremiales, las comunicaciones llegaron a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y afectan a buena parte de los casi 350 empleados contratados del organismo.

Frente a esta situación, trabajadores de la CNEA se concentraron en la sede central del organismo para reclamar la renovación de la totalidad de los contratos y exigir una respuesta de las autoridades, a quienes acusan de negarse a recibir a los representantes sindicales.

Los despidos alcanzan a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado que desempeñan tareas en distintas áreas vinculadas al desarrollo nuclear argentino.

Desde los gremios señalaron que la decisión generó sorpresa debido a que, según indicaron, en las últimas semanas habían circulado versiones internas que apuntaban a una prórroga de todos los contratos hasta fin de año.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la CNEA y la Asociación del Personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) sostienen que las desvinculaciones forman parte de un proceso de ajuste que incluye recortes presupuestarios, deterioro salarial y una reducción de las capacidades científicas y tecnológicas del organismo.

URGENTE!!

ATE DECIDIÓ OCUPAR LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA!!



DESPIDIERON CASI 100 TRABAJADORES Y EXIGIMOS SU REINCORPORACIÓN!!



ACLARAMOS: No es verdad que el Presidente Martin Porro esté secuestrado, está atrincherado por decisión propia.



QUIEREN VACIAR EL ORGANISMO… pic.twitter.com/msLTrCCcXV — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 30, 2026

Además, cuestionaron la falta de diálogo con la conducción de la CNEA y reclamaron la apertura urgente de una mesa de negociación que permita revisar la medida y garantizar la continuidad laboral del personal afectado.

"El Gobierno nacional avanza con un proceso de desmantelamiento de uno de los organismos científicos y tecnológicos más importantes del país", señalaron desde las organizaciones gremiales en un comunicado.

Los trabajadores continuaban concentrados en la sede central de la CNEA a la espera de una respuesta oficial sobre la situación de los contratos y la continuidad de las actividades del organismo.

ATE denunció represión dentro del edificio de la CNEA

La ATE denunció una represión dentro de la sede de la CNEA en medio del reclamo por la reincorporación de trabajadores cesanteados.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, repudió el operativo y calificó la situación como “muy grave”. A través de sus redes sociales, el dirigente sindical cuestionó la respuesta del Gobierno frente a las protestas del sector y advirtió que el gremio profundizará las medidas de acción directa.

“La única respuesta que sistemáticamente ha brindado este Gobierno a los justos reclamos de los trabajadores ha sido represión”, sostuvo Aguiar, quien además reclamó la reincorporación de todos los trabajadores cesanteados de manera ilegítima.

Desde el gremio anticiparon que la protesta continuará en las próximas horas y no descartaron nuevas acciones en rechazo a los despidos y al operativo desplegado dentro del organismo.