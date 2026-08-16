Monotributo ARCA: qué sucede si no pagas la cuota mensual antes del vencimiento + Agregar ámbito en









El atraso a la hora de abonar genera intereses y la deuda se mantiene registrada hasta que el contribuyente regularice su situación fiscal.

Es fundamental estar al día con ARCA para no tener que pagar intereses ni sufrir sanciones. Pexels

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece un vencimiento mensual para el monotributo que alcanza a todas las categorías del régimen simplificado. Es fundamental cumplir con esa fecha porque un atraso, incluso de una sola cuota, genera intereses que se acumulan hasta cancelar la obligación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El pago mensual reúne el componente impositivo y, cuando corresponde, los aportes que van direccionados a la jubilación y la obra social. Si bien olvidarse un mes no provoca una exclusión inmediata, acumular incumplimientos puede traer consecuencias cada vez mayores y terminar con una baja de oficio.

Mientras exista el atraso, los intereses siguen acumulándose. Pexels Hasta cuándo hay tiempo de pagar la cuota de agosto 2026 El monotributo tiene que pagarse hasta el 20 de cada mes. Si esa fecha coincide con un fin de semana o un día no laborable, el plazo se extiende hasta el primer día hábil posterior. En agosto de 2026, los contribuyentes van a tener tiempo hasta el jueves 20 de agosto para cumplir con la obligación correspondiente al período.

El vencimiento incluye a todas las categorías, desde la A hasta la K. Además, a partir de este período se empiezan a reflejar los valores que salen de la actualización semestral de las escalas, cuyos nuevos parámetros rigen desde julio. Los monotributistas tienen que efectuar sus pagos por medios electrónicos, las únicas excepciones que pueden acceder a la opción presencial son:

Inscriptos en el Monotributo Social

Asociados a cooperativas de trabajo

Trabajadores independientes promovidos Para comprobar que el dinero fue correctamente imputado, se puede ingresar con Clave Fiscal al servicio "Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA)". Desde ahí se puede consultar los períodos abonados, detectar obligaciones pendientes, revisar intereses y conocer si existen saldos a favor.

Dejar pasar el vencimiento puede hacer que la deuda sea cada vez mayor si no se regulariza. Pexels Qué pasa cuando no se paga el monotributo a tiempo Si el contribuyente deja pasar el vencimiento, ARCA registra automáticamente la deuda y empieza a calcular intereses resarcitorios desde el día posterior. Esto significa que el monto pendiente aumenta mientras siga sin ser cancelado y se va a mantener registrado hasta su regularización. Las posibles consecuencias de mantener obligaciones pendientes son: Acumulación de intereses sobre el capital adeudado

Registro de la deuda en la cuenta corriente

Dificultades para obtener determinados certificados fiscales

Intimaciones de pago

Incorporación de la deuda a planes de regularización

Posibles procedimientos de cobro en instancias posteriores Una consecuencia más grave tiene lugar cuando se acumulan 10 meses consecutivos sin pagar, ya que, en esa situación, el organismo puede disponer la baja de oficio del Monotributo. Esto puede impedir que la persona siga emitiendo comprobantes dentro del régimen simplificado, además de interrumpir los aportes jubilatorios y generar inconvenientes con la cobertura de obra social incluida en la cuota. De todas formas, la baja tampoco borra lo adeudado, los períodos pendientes y sus respectivos intereses continúan vigentes y deberán regularizarse antes de solicitar el reingreso. Quienes quieran conocer cuánto dinero deben pueden hacerlo desde CCMA, donde figuran el capital pendiente, los intereses acumulados y la imputación de los pagos anteriores. Para cancelar una cuota vencida, se puede generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) con el monto actualizado, después hay que seleccionar alguno de los medios habilitados, como home banking, transferencia electrónica, código QR, billetera virtual, tarjeta de crédito o débito automático.

Temas ARCA