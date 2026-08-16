El desconocido feriado de agosto que solo afectará a una localidad y un partido de Buenos Aires + Agregar ámbito en









Varios vecinos bonaerenses podrán aprovechar esta jornada, ideal para descansar en un mes sin feriados.

Agosto trae novedades en el calendario para algunos sectores de la provincia de Buenos Aires. Depositphotos

Si bien agosto tiene el 17 en su calendario de feriados como una jornada que beneficiará a todos los argentinos, a nivel local la cuestión cambia bastante. Mientras el mes no trae más novedades para la totalidad del país, hay una localidad y un partido de la provincia de Buenos Aires que correrán con más suerte.

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Esto se debe a una celebración capaz de brindarles un asueto a muchos afortunados y permitirles cortar la semana posterior a un finde largo. Así, podrán tener un descanso extendido y llegar al sábado y domingo siguientes con las energías renovadas.

El jueves 20 de agosto será una jornada de descanso para cierta parte del territorio bonaerense. Freepik A qué se debe el feriado del 20 de agosto de 2026 Cabe remarcar que esta jornada no afectará a toda la nación porque no integra el calendario nacional de feriados. El beneficio alcanzará a la provincia de Buenos Aires, específicamente al partido de Rivadavia y a la localidad de Roberts, del municipio de Lincoln.

Ambas conmemoran el fallecimiento de San Bernardo de Claraval, conocido como el santo patrono de los apicultores. Esta figura tiene una enorme presencia en los territorios mencionados, debido a que las iglesias principales fueron bautizadas bajo su advocación.

Podrán disfrutar de este feriado las personas que se desempeñan en la actividad pública y los empleados del Banco Provincia. Los trabajadores del sector privado deberán aguardar para conocer cuál será la decisión de sus empleadores, que podrían optar por adherirse a la jornada y extender este beneficio a muchas más personas.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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