El tren ramal Tigre interrumpe sus servicios a partir del 15 de agosto: alternativas de viaje

Las obras se extenderán hasta el 17 de agosto e incluirán trabajos sobre vías, puentes, alcantarillas y el sistema eléctrico.

Las tareas forman parte de un plan integral que ya permitió renovar 34 kilómetros de vías.

El ramal Tigre de la línea Mitre interrumpe sus servicios entre el 15 y el 17 de agosto , inclusive, por obras de renovación y mantenimiento. Durante esos tres días, los pasajeros deberán recurrir a otras alternativas para desplazarse entre Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López y la Ciudad de Buenos Aires.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El corte fue programado para aprovechar el fin de semana largo y permitir que los trabajos se realicen de manera simultánea en distintos puntos de la traza. Según informó Trenes Argentinos, las tareas son necesarias para mejorar la seguridad operacional .

Las obras se desarrollarán de manera simultánea en distintos sectores del ramal Tigre. Una de las intervenciones se realizará en las inmediaciones de la estación Vicente López , donde se trabajará sobre puentes y alcantarillas .

En el tramo comprendido desde la avenida Dorrego hacia la estación Lisandro de la Torre , se llevará adelante el recambio del tercer riel eléctrico por uno de aluminio .

A su vez, en las cercanías de San Fernando se realizará el recambio de un aparato de vía .

De acuerdo con la información difundida por Trenes Argentinos, los trabajos serán en sectores de difícil acceso que necesitan disponer de más tiempo que los cortes nocturnos.

Hasta el momento, se informó la renovación integral de 34 kilómetros de vías, además de trabajos en 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y 6 puentes o alcantarillas.

El plan general contempla una intervención todavía más amplia. En total, está prevista la renovación de 40 kilómetros de vía, junto con el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel, la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, el recambio de cuatro paragolpes en la estación Tigre, la renovación de 23 aparatos de vía y trabajos sobre 65 puentes o alcantarillas.

La renovación de la infraestructura es considerada prioritaria debido a la antigüedad de los componentes existentes. Los durmientes y rieles del ramal tienen más de 40 años y presentan distintos niveles de deterioro.

Transporte público alternativo para viajar por la zona

Durante el periodo en que el tren permanezca interrumpido, los usuarios que necesiten trasladarse entre la Zona Norte del Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires tendrán que buscar otras alternativas.

Una de las opciones es la línea 60, que ofrece múltiples ramales conectando Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López con puntos clave de CABA como Barrancas de Belgrano, Plaza Italia y la terminal de Retiro.

Para trayectos directos hacia el centro porteño y Retiro, la línea 130 recorre los corredores de la Zona Norte a través de la Avenida Maipú, Avenida Santa Fe y Avenida del Libertador, funcionando como un eje directo paralelo al trazado ferroviario.

Además, las líneas 59, 152, 29 y 168 permiten conectar desde Olivos y Vicente López con Belgrano, Palermo y el microcentro, utilizando los carriles del Metrobús del Norte para agilizar los tiempos de viaje.

Otra alternativa es recurrir a los ramales Bartolomé Mitre o José León Suárez del mismo ferrocarril hasta estaciones conectadas con el subte (como la línea D en Ministro Carranza y Palermo o la línea B en Urquiza), o utilizar el Tren de la Costa en combinación con el ramal Bartolomé Mitre.

Para quienes se desplacen en vehículo particular o mediante aplicaciones de viaje y taxis, se sugiere contemplar posibles demoras sobre las arterias principales.