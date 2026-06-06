Las personas que iniciaron una jubilación o pensión ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) suelen pasar por un período de espera hasta conocer la resolución definitiva de su trámite. Para facilitar el control de los expedientes, ANSES mantiene habilitada una herramienta digital, que permite realizar consultas de manera gratuita y desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
Cómo consultar en ANSES el expediente de jubilación o pensión, paso a paso
Quienes iniciaron una jubilación o pensión pueden seguir el estado de su trámite de manera online a través de Mi ANSES.
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A través de Mi ANSES, los usuarios pueden verificar el estado de sus trámites, sin necesidad de sacar turno o ir presencialmente a una oficina. El sistema funciona las 24 horas y les da a los usuarios información actualizada sobre jubilaciones, pensiones y otros trámites previsionales.
ANSES: cómo consultar el expediente
Las personas que ya iniciaron una jubilación, pensión u otro trámite pueden realizar el seguimiento de manera digital, a través de Mi ANSES. Para consultar un expediente hay que:
- ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- seleccionar la opción "Consulta de Expedientes"
- buscar el trámite utilizando el número de expediente o los datos del titular
- revisar el estado actual del expediente
- verificar si existen observaciones o documentación pendiente
- comprobar si el expediente ya fue digitalizado
El sistema permite ver las distintas etapas del trámite y conocer si el expediente sigue avanzando normalmente o si requiere alguna intervención. La plataforma también informa cuándo un expediente pasó a una nueva instancia de evaluación o si fue remitido a otro sector dentro del organismo. Además, la consulta online se puede hacer las veces que sea necesario.
Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio 2026
Durante junio de 2026, las jubilaciones y pensiones tuvieron una actualización del 2,6%, según la fórmula de movilidad vigente establecida por el Decreto 274/24.
Entre los principales valores informados por el organismo se encuentran:
- haber mínimo: $403.317,99
- haber máximo: $2.713.948,17
- Prestación Básica Universal (PBU): $184.499,57
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.654,39
Además, durante junio los jubilados y pensionados reciben la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como medio aguinaldo. Este pago extra equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre.
Jubilación mínima
- haber con aumento: $403.317,99
- bono: $70.000
- aguinaldo junio: $201.659,00
- total a cobrar: $674.976,99
Jubilación máxima
- haber con aumento: $2.713.948,18
- bono: no corresponde
- aguinaldo junio: $1.356.974,09
- total a cobrar: $4.070.922,27
PUAM
- haber con aumento: $322.654,39
- bono: $70.000
- aguinaldo junio: $161.327,20
- total a cobrar: $553.981,59
PNC (invalidez o vejez)
- haber con aumento: $282.322,60
- bono: $70.000
- aguinaldo junio: $141.161,30
- total a cobrar: $493.483,90
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de jubilaciones y pensiones
ANSES confirmó el cronograma de junio para las prestaciones. Las fechas se ordenan como de costumbre, según la terminación del DNI y van a contemplar el feriado nacional del 15 de junio.
En junio de 2026, las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cobran según el siguiente cronograma:
- DNI terminados en 0: 9 de junio
- DNI terminados en 1: 10 de junio
- DNI terminados en 2: 11 de junio
- DNI terminados en 3: 12 de junio
- DNI terminados en 4: 13 de junio
- DNI terminados en 5: 17 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 23 de junio
Por su parte, quienes perciben haberes superiores al mínimo cobran en las siguientes fechas:
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de junio