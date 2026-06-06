Cómo consultar en ANSES el expediente de jubilación o pensión, paso a paso + Agregar ámbito en









Quienes iniciaron una jubilación o pensión pueden seguir el estado de su trámite de manera online a través de Mi ANSES.

ANSES tiene una herramienta que permite controlar el avance de los expedientes previsionales sin tener que ir a una oficina.

Las personas que iniciaron una jubilación o pensión ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) suelen pasar por un período de espera hasta conocer la resolución definitiva de su trámite. Para facilitar el control de los expedientes, ANSES mantiene habilitada una herramienta digital, que permite realizar consultas de manera gratuita y desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

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A través de Mi ANSES, los usuarios pueden verificar el estado de sus trámites, sin necesidad de sacar turno o ir presencialmente a una oficina. El sistema funciona las 24 horas y les da a los usuarios información actualizada sobre jubilaciones, pensiones y otros trámites previsionales.

ANSES computadora

ANSES: cómo consultar el expediente Las personas que ya iniciaron una jubilación, pensión u otro trámite pueden realizar el seguimiento de manera digital, a través de Mi ANSES. Para consultar un expediente hay que:

ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

seleccionar la opción "Consulta de Expedientes"

buscar el trámite utilizando el número de expediente o los datos del titular

revisar el estado actual del expediente

verificar si existen observaciones o documentación pendiente

comprobar si el expediente ya fue digitalizado El sistema permite ver las distintas etapas del trámite y conocer si el expediente sigue avanzando normalmente o si requiere alguna intervención. La plataforma también informa cuándo un expediente pasó a una nueva instancia de evaluación o si fue remitido a otro sector dentro del organismo. Además, la consulta online se puede hacer las veces que sea necesario.

Jubilados Santa Fe Imagen: Freepik Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio 2026 Durante junio de 2026, las jubilaciones y pensiones tuvieron una actualización del 2,6%, según la fórmula de movilidad vigente establecida por el Decreto 274/24. Entre los principales valores informados por el organismo se encuentran: haber mínimo: $403.317,99

haber máximo: $2.713.948,17

Prestación Básica Universal (PBU): $184.499,57

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.654,39 Además, durante junio los jubilados y pensionados reciben la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como medio aguinaldo. Este pago extra equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. Jubilación mínima haber con aumento: $403.317,99

bono: $70.000

aguinaldo junio: $201.659,00

total a cobrar: $674.976,99 Jubilación máxima haber con aumento: $2.713.948,18

bono: no corresponde

aguinaldo junio: $1.356.974,09

total a cobrar: $4.070.922,27 PUAM haber con aumento: $322.654,39

bono: $70.000

aguinaldo junio: $161.327,20

total a cobrar: $553.981,59 PNC (invalidez o vejez) haber con aumento: $282.322,60

bono: $70.000

aguinaldo junio: $141.161,30

total a cobrar: $493.483,90 calendario feriado Depositphotos Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de jubilaciones y pensiones ANSES confirmó el cronograma de junio para las prestaciones. Las fechas se ordenan como de costumbre, según la terminación del DNI y van a contemplar el feriado nacional del 15 de junio. En junio de 2026, las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cobran según el siguiente cronograma: DNI terminados en 0: 9 de junio

DNI terminados en 1: 10 de junio

DNI terminados en 2: 11 de junio

DNI terminados en 3: 12 de junio

DNI terminados en 4: 13 de junio

DNI terminados en 5: 17 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 23 de junio Por su parte, quienes perciben haberes superiores al mínimo cobran en las siguientes fechas: DNI terminados en 0 y 1: 24 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 25 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 26 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 27 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 30 de junio

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