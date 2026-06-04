Jubilaciones, pensiones y asignaciones: cuánto aumenta ANSES sus prestaciones en junio 2026

Conocé los valores que otorga el organismo a este grupo de beneficiarios, de acuerdo a la reglamentación vigente que estipula incrementos según el IPC.

Las prestaciones se reciben en un único pago que incluye bono y aguinaldo según corresponda

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicará en junio de 2026 una actualización del 2,6%, sobre las prestaciones alcanzadas por la fórmula de movilidad vigente. El ajuste surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril y alcanza a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y asignaciones universales.

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La actualización mensual se realiza según lo establecido por el Decreto 274/24 , que determina que los haberes y beneficios sociales se ajusten de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes. Como resultado, millones de beneficiarios recibirán montos superiores durante el sexto mes del año.

Además del incremento en los haberes previsionales, junio tendrá una particularidad para jubilados y pensionados. Durante este mes también se abonará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo.

Por otra parte, las asignaciones familiares y universales también incorporarán el mismo porcentaje de actualización . Entre ellas se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y los beneficios de pago único administrados por el organismo previsional.

Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio

Los jubilados y pensionados percibirán en junio haberes actualizados por la movilidad mensual. El incremento previsto para este período será del 2,6%, en línea con la inflación tomada como referencia para la actualización de las prestaciones.

Las fechas de pago para jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo son las siguientes:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, ANSES estableció el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

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Cómo se calcula el medio aguinaldo

Los jubilados y pensionados recibirán durante junio la primera cuota del aguinaldo correspondiente al año 2026. Este pago adicional se suma al haber mensual y forma parte del Sueldo Anual Complementario.

El cálculo del medio aguinaldo toma como referencia el 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. Por ese motivo, el monto final puede variar entre los beneficiarios según la prestación que cobran y las actualizaciones que hayan recibido en los meses previos.

La acreditación del aguinaldo se realizará junto con el pago habitual de jubilaciones y pensiones, respetando las mismas fechas establecidas en el calendario oficial de ANSES para junio.

jubilados anses.jpg Depositphotos

Aumentan las asignaciones

Las asignaciones administradas por ANSES también incorporarán una suba del 2,6% durante junio. El incremento alcanzará tanto a las asignaciones universales, como a las familiares.

Los valores informados por el organismo para este mes son los siguientes:

asignación universal por hijo: $144.562

monto efectivo que perciben los titulares de la AUH: $115.650

asignación universal por hijo con discapacidad: $472.095

asignación por embarazo para protección social: $144.984

ayuda escolar anual: $60.873

beneficio por nacimiento: $84.508

prestación por adopción: $505.265

programa de cuidado de la salud: desde $144.985

Las familias que cobran la AUH continuarán percibiendo la Tarjeta Alimentar como complemento alimentario. El beneficio mantendrá los mismos valores vigentes y se acreditará de forma automática junto con la prestación principal.

Los montos de la Tarjeta Alimentar para junio son los siguientes:

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $113.299

familias con tres hijos o más: $149.425

ANSES depositará estos importes, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Cada acreditación dependerá de los requisitos previstos por el programa y del calendario oficial de pagos.

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de junio 2026

ANSES confirmó el cronograma de junio para las principales prestaciones sociales. Las fechas se ordenarán según la terminación del DNI y contemplarán el feriado nacional del 15 de junio.

Las fechas de cobro para AUH y Asignación Familiar por Hijo son las siguientes:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Las fechas de pago para la Asignación por Embarazo serán:

DNI terminados en 0: 10 de junio

DNI terminados en 1: 11 de junio

DNI terminados en 2: 12 de junio

DNI terminados en 3: 16 de junio

DNI terminados en 4: 17 de junio

DNI terminados en 5: 18 de junio

DNI terminados en 6: 19 de junio

DNI terminados en 7: 22 de junio

DNI terminados en 8: 23 de junio

DNI terminados en 9: 24 de junio

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio

Asignación por Maternidad

todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio

Asignaciones de Pago Único

todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio

Prestación por Desempleo