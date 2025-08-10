Cómo estará el clima esta semana en el AMBA: continúa el buen tiempo, pero la vuelta de la lluvia tiene fecha







El SMN anticipa días templados y sin precipitaciones hasta el viernes, pero Meteored pronostica lluvias débiles el 16 y 17 de agosto.

La semana comenzará con buen clima en el AMBA.

Tras un fin de semana con marcada amplitud térmica con mañanas y noches muy frías y tardes casi primaverales, arranca una semana que se mantendrá con buen clima y un leve repunte de temperaturas. Sin embargo, para el próximo fin de semana podría darse el regreso de las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el lunes tendrá cielo algo nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado, con mínima de 5 grados y máxima de 19.

El martes y el miércoles continuarán con condiciones estables y temperaturas agradables: mínimas de 5 y 9 grados, máximas de 19 y 15, y cielo parcialmente nublado.

Desde el jueves se espera un descenso térmico, con mínima de 3 grados y máxima de 13. El cielo estará parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y despejado por la tarde y noche. El viernes mantendrá la tendencia, con registros de 3 a 14 grados.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA El pronóstico extendido del SMN no anticipa precipitaciones hasta el sábado 16 de agosto, jornada que se presentará entre parcial y mayormente nublada, con temperaturas de 7 a 14 grados.

En cambio, el sitio especializado Meteored prevé lluvia débil ese mismo sábado, desde el mediodía hasta la medianoche, con probabilidades de entre 30 y 40%. Además, Meteored indica chances de lluvia débil para el domingo 17 de agosto, Día del Niño, pero solo hasta las 3 de la madrugada.