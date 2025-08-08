Frio en AMBA y anticipo de "días primaverales": cómo seguirá el clima el fin de semana







El AMBA enfrenta un día con cielo ligeramente nublado. El sitio Meteored anunció días "primaverales" con un paulatino aumento de las marcas para el centro y norte del país.

la mínima en el AMBA para este viernes es de 3 grados. ámbito.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta un viernes con mínima de 3 grados y un cielo hasta ligeramente nublado. En el resto del país se esperan unos próximos días "primaverales", de acuerdo con el sitio especializado Meteored.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Este viernes se espera más amplitud térmica junto a un descenso de las marcas: con un cielo entre despejado y ligeramente nublado, la mínima será de 3 grados y la máxima de 13.

El sábado tendrá un cielo algo nublado en la mañana, ligeramente nublado en la tarde y despejado en la noche; las temperaturas se ubicarán entre los 3 y 14 grados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/1953758717322686727&partner=&hide_thread=false #PronósticodelTiempo

Centro del país con temperaturas gélidas y #heladas, el ambiente frío también llega al norte argentino.

Estable en la mayor parte del país con dominio de altas presiones, excepto en Misiones y parte del NOA .



Más info https://t.co/tiAcYeggGH pic.twitter.com/QjLIAuUzxb — Meteored.com.ar (@MeteoredAR) August 8, 2025 El domingo también tendría cielo entre algo y parcialmente nublado, sin lluvias. Las marcas se ubicarán entre los 4 y 16 grados. Para el inicio de la semana, el lunes se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, con marcas un tanto extremas: la mínima será de 4 y la máxima de 19 grados.

Un fin de semana "primaveral" para el resto del país De acuerdo con Meteored, este fin de semana traerá "una pausa con características más primaverales" mientras se espera más presencia de sol, cielo mayormente despejado y viento del sector norte, que favorecerá un paulatino aumento de las temperaturas.

Estas condiciones comienzan a partir de este viernes y se esperan que continúen por varios días consecutivos, entre cinco o seis. "Será un período poco habitual para lo que va del invierno, con escasa nubosidad, aire seco y temperaturas en ascenso", apuntó el sitio. Así, se esperan condiciones estables para este fin de semana, especialmente en el centro y norte argentino. "Se prevé un contenido muy bajo de humedad, lo que contribuirá a mantener el cielo mayormente despejado", sintetizó Meteored.

Temas Clima

AMBA