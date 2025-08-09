SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
9 de agosto 2025 - 09:03

Temperaturas bajo cero y lluvias aisladas: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país el fin de semana

El AMBA enfrenta una jornada sin lluvias. Meteored señaló la presencia de mínimas de entre -2 y -8 junto a precipitaciones en 9 provincias.

Este sábado el AMBA enfrenta una mínima de 1 grado.

Este sábado el AMBA enfrenta una mínima de 1 grado.

ámbito.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) empieza este sábado con mínima de 1 grado y sin lluvias a la vista. El sitio Meteored alertó sobre la presencia de mínimas bajo cero y lluvias aisladas en nueve provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

Este sábado se espera un cielo despejado, con una mínima de 1 grado y una máxima de 15. Por su parte, el domingo tendrá una jornada sin nubes pero en la madrugada y mañana.

Informate más
Así, la jornada dominical pasará a estar parcialmente nublada en la tarde y noche. No se esperan lluvias y las marcas estarán entre los 4 y 17 grados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/1954138809727168566&partner=&hide_thread=false

De cara al lunes, se anticipa un cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche. La temperatura se ubicará entre los 4 y 19 grados.

Mínimas bajo cero y lluvias aisladas en el resto del país: cuáles son las provincias afectadas

A partir de este viernes, se afianzó el ingreso "de alta presiones, asociadas a temperaturas matinales muy bajas con presencia de heladas en amplios puntos de la Patagonia, Cuyo y la región central", apuntó Meteored.

Así, en zonas de San Luis y Río Negro, se registran marcas de de 6 a 8 °C bajo cero. En Córdoba, se visualizan de 2 a 4 °C bajo cero, mientras en La Pampa y el sur de Buenos Aires los valores son de hasta 2 °C bajo cero.

En el norte, por su parte, se registra un tiempo más húmedo y fresco, con gran nubosidad. Esta característica afecta a Misiones, Tucumán, Salta y Jujuy, "en donde a primera hora de la mañana se reportaban algunas lluvias aisladas y de intensidad débil".

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias