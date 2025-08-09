Temperaturas bajo cero y lluvias aisladas: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país el fin de semana

El AMBA enfrenta una jornada sin lluvias. Meteored señaló la presencia de mínimas de entre -2 y -8 junto a precipitaciones en 9 provincias.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) empieza este sábado con mínima de 1 grado y sin lluvias a la vista. El sitio Meteored alertó sobre la presencia de mínimas bajo cero y lluvias aisladas en nueve provincias.

Este sábado se espera un cielo despejado, con una mínima de 1 grado y una máxima de 15. Por su parte, el domingo tendrá una jornada sin nubes pero en la madrugada y mañana.

De cara al lunes , se anticipa un cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche. La temperatura se ubicará entre los 4 y 19 grados.

#PronósticodelTiempo Sábado muy estable en todo el país , sin alertas meteorológicos vigentes ni siquiera precipitaciones previstas. Desde mañana comenzarán a subir las temperaturas en gran parte del territorio . Más info https://t.co/aeAMJ8hfoj pic.twitter.com/04U4QBxMwr

A partir de este viernes, se afianzó el ingreso "de alta presiones, asociadas a temperaturas matinales muy bajas con presencia de heladas en amplios puntos de la Patagonia, Cuyo y la región central", apuntó Meteored .

Así, en zonas de San Luis y Río Negro, se registran marcas de de 6 a 8 °C bajo cero. En Córdoba, se visualizan de 2 a 4 °C bajo cero, mientras en La Pampa y el sur de Buenos Aires los valores son de hasta 2 °C bajo cero.

En el norte, por su parte, se registra un tiempo más húmedo y fresco, con gran nubosidad. Esta característica afecta a Misiones, Tucumán, Salta y Jujuy, "en donde a primera hora de la mañana se reportaban algunas lluvias aisladas y de intensidad débil".