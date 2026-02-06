¿Cómo quedan los haberes mínimos de la Caja de Pensiones y Jubilaciones de Santa Fe a partir de febrero 2026? + Seguir en









A partir del corriente mes, los haberes dependientes del organismo santafesino obtuvieron un aumento.

Nuevo aumento de la Caja de Jubilaciones y pensiones. Imagen: Freepik

En la provincia de Santa Fe, el organismo previsional que cubre a la mayoría de los jubilados y pensionados es la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe. Para acceder a una jubilación se debe haber aportado, al menos la mayor cantidad de años de trabajo a esa caja.

Para el año 2026, más precisamente a partir del mes de febrero, las jubilaciones y pensiones tuvieron un aumento. Por lo tanto, también lo hicieron las cifras para quienes pagan el aporte solidario, elevando el mínimo, que corresponde al equivalente a 3 jubilaciones mínimas.

Jubilados de Santa Fe Buenas noticias para los jubilados y pensionados de la provincia de Santa Fe. Imagen: Freepik Jubilados de Santa Fe: cuál es el haber mínimo de jubilación Con este nuevo aumento de jubilaciones, la mínima quedó en $539.557. De esta manera, según el artículo 2 de la Ley 14.283, aquellos beneficiarios cuyos haberes no superen las 3 jubilaciones mínimas, no pagarán aporte solidario. Sí lo harán quienes perciban un monto mayor a $1.618.671.

Por otro lado, ya está confirmado el calendario de pagos para el mes de febrero. Dividido en 2 días diferentes, comenzó el lunes 2 de febrero y los beneficiarios restantes terminaron de cobrar el jueves 5.

Cronograma de pagos para los jubilados de Santa Fe en febrero 2026 Para una mejor organización, el organismo previsional suele dividir el calendario de pagos en 2 días hábiles. Comenzando por el 2 de febrero, ese día cobran aquellos jubilados y pensionados que perciben un monto de bolsillo menor a $1.150.000.

Por último, aquellos que perciban un monto mayor a esa cifra ($1.150.000) verán sus haberes depositados en la cuenta a partir del día jueves 5 de febrero.