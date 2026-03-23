Con varios feriados: cuándo será la fecha de cobro de los jubilados del IPS en marzo 2026 + Seguir en









El organismo encargado de administrar la jubilaciones y pensiones bonaerenses ya informó qué fechas se pagarán los haberes.

El Instituto de Previsión Social ya confirmó las fechas para el pago de los haberes. Imagen: Instituto de Previsión Social

En el cierre de marzo 2026, los jubilados y pensionados bonaerenses atraviesan una semana clave marcada por el calendario de pagos del Instituto de Previsión Social (IPS). Este período coincide además con la presencia de varios feriados, lo que genera expectativa y consultas sobre cuándo estarán disponibles los haberes.

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Como ocurre cada mes, el cronograma del IPS se organiza hacia los últimos días hábiles, y en esta oportunidad no es la excepción. Con el fin de mes encima, miles de beneficiarios siguen de cerca las fechas asignadas para poder cobrar sin inconvenientes. En este contexto, los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires ya cuentan con la confirmación oficial del esquema de pagos correspondiente a marzo, que se desarrollará en dos jornadas consecutivas, manteniendo el sistema habitual según terminación de DNI.

Jubilados del IPS Se acercan los días de pago para los jubilados y pensionados bonaerenses, enterate cuándo son. Imagen: IPS Calendario de pagos de IPS para marzo 2026 El cronograma del IPS establece que los haberes se abonarán entre el lunes 30 y el martes 31 de marzo de 2026. Como es habitual, la distribución se realiza en función de la terminación del DNI para ordenar el cobro de los beneficiarios.

El lunes 30 de marzo cobrarán los jubilados y pensionados cuyos documentos finalicen en 0, 1, 2 y 3. En esa misma jornada también se abonarán todas las pensiones sociales no contributivas, sin importar la terminación del DNI, tal como sucede regularmente en este tipo de prestaciones.

Por su parte, el martes 31 de marzo será el turno de quienes tengan DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Además, el organismo previsional informó que el plazo límite para el cobro por ventanilla se extenderá hasta el 23 de abril de 2026, por lo que quienes no puedan asistir en la fecha asignada tendrán margen para hacerlo posteriormente.

Cómo tramitar la jubilación en IPS Para iniciar el trámite jubilatorio en el IPS, es necesario cumplir con los requisitos establecidos según el régimen correspondiente y reunir la documentación que acredite los años de servicio. El proceso puede comenzar de manera online o solicitando un turno en alguno de los centros de atención del organismo. Jubilados IPS Todo lo que tenés que saber para iniciar el trámite jubilatorio en el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Imagen: Freepik Uno de los pasos fundamentales es el reconocimiento de servicios, donde se validan los aportes realizados a lo largo de la vida laboral. Este procedimiento permite determinar si el solicitante cumple con los años necesarios para acceder al beneficio previsional. Una vez reunida toda la documentación, el interesado debe presentar la solicitud formal de jubilación. El IPS analiza el expediente y, en caso de estar todo correcto, avanza con la aprobación del beneficio y la posterior liquidación de los haberes. En los últimos años, el organismo avanzó en la digitalización de trámites, lo que facilita el seguimiento del expediente y agiliza los tiempos de gestión. De esta manera, los futuros jubilados bonaerenses pueden realizar gran parte del proceso de forma más simple y sin necesidad de trasladarse constantemente.

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