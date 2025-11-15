SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

15 de noviembre 2025 - 19:11

Tras el caos por el incendio, restablecieron el tránsito en la autopista Ezeiza-Cañuelas

Vialidad Nacional habilitó todos los carriles mientras continúan las tareas para contener el fuego que afecta a más de diez fábricas en el parque industrial de Ezeiza. Ya son 20 los heridos y trabajan 380 bomberos y 30 dotaciones.

El siniestro se habría iniciado durante la noche del viernes en una fábrica del polo industrial.

El siniestro se habría iniciado durante la noche del viernes en una fábrica del polo industrial, aunque todavía se desconocen las causas exactas. La explosión inicial generó una nube de humo negro que redujo drásticamente la visibilidad y obligó a cortar la autopista para resguardar a los automovilistas.

“Ya se encuentra liberado el tránsito en ambos sentidos en el km 44, con señalización y personal de seguridad trabajando”, informaron desde Vialidad Nacional, que pidió conducir con precaución y respetar las indicaciones del operativo.

El incendio afecta a más de diez fábricas y hasta el momento dejó un saldo de 20 personas heridas, entre ellas policías y bomberos. En paralelo, el Ministerio de Transporte bonaerense desplegó móviles de Asistencia Vial para ordenar la circulación sobre la colectora de la autopista y acompañar la labor de los equipos de emergencia.

