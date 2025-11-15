Tras el caos por el incendio, restablecieron el tránsito en la autopista Ezeiza-Cañuelas







Vialidad Nacional habilitó todos los carriles mientras continúan las tareas para contener el fuego que afecta a más de diez fábricas en el parque industrial de Ezeiza. Ya son 20 los heridos y trabajan 380 bomberos y 30 dotaciones.

El siniestro se habría iniciado durante la noche del viernes en una fábrica del polo industrial.

Después de horas ininterrumpidas de tareas, Vialidad Nacional reabrió por completo el tránsito en la Autopista Ezeiza-Cañuelas, que había sido cerrada por la magnitud del incendio que estalló en el parque industrial de Ezeiza. Aunque la circulación ya está habilitada en ambos sentidos, el fuego continúa activo y en la zona permanecen 30 dotaciones y unos 380 bomberos trabajando para contener las llamas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El siniestro se habría iniciado durante la noche del viernes en una fábrica del polo industrial, aunque todavía se desconocen las causas exactas. La explosión inicial generó una nube de humo negro que redujo drásticamente la visibilidad y obligó a cortar la autopista para resguardar a los automovilistas.

“Ya se encuentra liberado el tránsito en ambos sentidos en el km 44, con señalización y personal de seguridad trabajando”, informaron desde Vialidad Nacional, que pidió conducir con precaución y respetar las indicaciones del operativo.

El incendio afecta a más de diez fábricas y hasta el momento dejó un saldo de 20 personas heridas, entre ellas policías y bomberos. En paralelo, el Ministerio de Transporte bonaerense desplegó móviles de Asistencia Vial para ordenar la circulación sobre la colectora de la autopista y acompañar la labor de los equipos de emergencia.

Temas Ezeiza

Incendio