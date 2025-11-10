Femicidio en Santiago del Estero: hallaron muerta a una adolescente de 17 años







El cuerpo de Camila Emilse Barrera fue descubierto por un hombre cuando caminaba por las afueras de la ciudad de Frías.

Hallaron muerta en Santiago del Estero a Emilse Camila Barrera, una adolescente que había cumplido 17 años el 7 de noviembre. Todo apunta a que la menor de edad fue víctima de un femicidio en la ciudad de Frías.

Santiago del Estero amaneció el domingo con una noticia terrible. Ese día a la mañana hallaron sin vida el cuerpo de Emilse Camila Barrera, una joven de 17 años. El cadáver de la menor de edad fue encontrado en un descampado y por este caso, en las últimas horas la policía provincial detuvo a un hombre, apuntado como el principal sospechoso de haber cometido el femicidio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La joven fue encontrada sin vida en la comunidad de la ciudad de Frías, ubicada al sudoeste de la provincia. El cadáver fue hallado en el cruce de Catamarca y ruta nacional 157, en uno de los accesos de la ciudad santiagueña, reportado por un hombre cerca de las 7.30, minutos después de observar los restos de la víctima mientras caminaba por la zona.

captura de pantalla de donde encontraron el cadáver El lugar donde encontraron el cuerpo de CamilaEmilseBarrera: Catamarca y ruta nacional 157, Frías, Santiago del Estero. La fiscal Natalia Simoes, designada por el Ministerio Público Fiscal de Frías, dispuso un perímetro para preservar la escena del crimen, y ordenó un examen médico al cuerpo de la víctima. Además, solicitó la intervención en el caso de la División Homicidios y Delitos Complejos de la Policía de Santiago del Estero.

Emilse, quien residía en el barrio Esperanza y había cumplido los 17 el viernes pasado, yacía sobre la vía pública, con "golpes visibles en distintas partes del cuerpo y sin sus prendas de vestir" según informaron fuentes policiales consultadas por Infobae.

Quién es el detenido por el crimen de Emilse Camila Barrera, la adolescente de 17 años victima de un femicidio Personal policial detuvo y apresó a un hombre identificado como Raúl Pallares, quien hasta este lunes por la tarde es el principal y único sospechoso de haber cometido el femicidio contra Barrera.

El aprehendido contaría con antecedentes penales, y había recuperado la libertad hace poco tiempo, tras cumplir otra condena por violencia de género, según informó el medio Nuevo Diario Web Al ser indagado por la fiscal Simoes, habría reconocido un encuentro pactado con la víctima, y admitido haber estado con ella, alegando que "se le fue la mano" según informaron Fuentes del caso citadas por el diario Panorama.