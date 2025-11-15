Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado popular declaró culpables al clan Sena

El veredicto fue leído este sábado por la tarde. Seis de siete acusados fueron encontrados culpables por el femicidio producido en el 2023.

El jurado popular llegó a un veredicto contra los 7 imputados.

Los 12 integrantes del jurado popular del caso Cecilia Strzyzowski confirmaron el veredicto y declararon culpable al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023. La resolución de la Justicia llegó tras una jornada extensa, atravesada por idas y vueltas, pedidos de aclaración y consultas de último momento entre la fiscalía y las defensas.

En detalle, Cesar Mario Alejandro Sena , ex pareja de Cecilia, sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña, Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo fueron encontrados culpables - de manera unánime - en los delitos por los que habían sido imputados. Griselda Lucía Reinoso fue la única de las acusadas que resultó absuelta.

Ahora, la jueza Dolly Fernández deberá establecer la fecha para realizar la audiencia de cesura, donde se definirán las penas que deberá cumplir cada uno de los condenados. En este sentido, la defensa de la víctima estableció que continuarán con su pedido de prisión perpetua para el clan Sena.

Desde temprano, las inmediaciones de los tribunales chaqueños - ubicados en Juan B. Justo 42 - se llenaron de carteles, pancartas y reclamos de justicia. La movilización fue creciendo con el correr de las horas y volvió a intensificarse este sábado, cuando se confirmó que el jurado retomó la deliberación a las 8:00. Frente al edificio judicial, una multitud celebró al grito de "justicia" tras conocer el fallo contra el clan Sena.

En referencia a César Sena, el veredicto del jurado sentenció: "Encontramos al acusado César Mario Alejandro Sena , conforme al requerimiento de la acusación, culpable como autor del delito de homicidio agravado por: a) el vínculo y b) violencia de género. Así lo declaramos de manera unánime".

Marcela Acuña, madre de César, fue declarada culpable en carácter de "partícipe primario del delito de homicidio agravado por a) el vínculo y b) violencia de género", misma decisión fue tomada en el caso de su pareja y padre del autor del homicidio, Emerenciano Sena.

En referencia a Gustavo Obregón y Fabiana González, ambos fueron hallados culpables de encubrimiento agravado. Gustavo Melgarejo, fue responsabilizado del delito de encubrimiento simple.

Por último, Griselda Reinoso fue declarada "no culpable" de manera unánime. Se espera que la hasta ahora imputada recupere su libertad de manera inmediata.

El clima en la plaza combina la tensión de la espera con relatos personales: hay testimonios de “madres, hijas y nietas”, presencia de colectivos feministas como Ni Una Menos, fotografías de Cecilia y pedidos de prisión perpetua.

Mientras tanto, la fiscalía y la querella reclamaron que los imputados sean declarados culpables. La defensa del clan Sena, por su parte, insistió en su pedido de absolución.

Pocos minutos pasadas las 15, la tía abuela de Cecilia se hizo presente en los tribunales para escuchar el veredicto final del jurado popular.

La jornada del viernes se había extendido hasta las 19:00, luego de casi diez horas de deliberación. Ese desgaste llevó al jurado a solicitar un cuarto intermedio, concedido por la jueza Dolly Fernández, para retomar el análisis este sábado.