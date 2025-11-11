Triple femicidio: la causa pasó a la Justicia Federal por el vínculo con el narcotráfico

El juez Jorge Rodríguez, del Juzgado Federal N°2 de Morón, tomó el control del expediente por el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez, al confirmar que los crímenes están ligados a una red narco.

La causa por el triple femicidio narco de Florencio Varela pasó a la órbita de la Justicia Federal, tras una decisión del juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón. El magistrado confirmó que los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez guardan relación con una red de narcotráfico de alcance internacional.

La resolución, firmada por Rodríguez junto al secretario Ignacio Calvi, se formalizó luego de que los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza cerraran su intervención para permitir la investigación de la llamada pista narco internacional, considerada el eje central que explicaría los femicidios.

Según fuentes judiciales, el traspaso de la causa entre los fueros ordinario y federal se realizará de manera “ordenada”, con la conformación de una mesa de trabajo permanente entre los fiscales.

El objetivo es garantizar que quienes encabezaron los primeros procedimientos, y lograron las detenciones iniciales, continúen colaborando activamente con la nueva etapa del expediente.

Con la intervención federal, los investigadores buscarán profundizar las conexiones del caso con organizaciones criminales de mayor escala, en un contexto en el que las pruebas recolectadas apuntan a vínculos entre las víctimas y una estructura narco que opera tanto en el país como en el exterior.

Triple femicidio: qué dicen las autopsias reveladas

Las autopsias confirmaron una violencia extrema en el que fue calificado como un ajuste de cuentas narco. En el caso de Lara Gutiérrez, de 15 años, los peritos determinaron que murió por un shock hipovolémico causado por la sección de la arteria carótida primitiva derecha. Además, presentaba amputaciones en los dedos, quemaduras en vida y heridas profundas en el cuello y rostro, lo que, según los informes, evidencia un intento de obtener información antes de matarla.

En el caso de Morena Verdi, de 20 años, los especialistas establecieron que falleció por un shock neurogénico producto de estrangulación, y hallaron también una luxación cervical, múltiples golpes en el rostro y heridas postmortem en diversas partes del cuerpo.

Las jóvenes Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas el 19 de septiembre en Florencio Varela, en un hecho vinculado al narcotráfico.

Mientras tanto, en la autopsia de Brenda Del Castillo, también de 20 años, se concluyó que murió por paro cardiorrespiratorio traumático como consecuencia de gravísimos traumatismos craneales: presentaba fractura de cráneo, aplastamiento facial y heridas punzocortantes en el cuello; en algunos casos los cortes fueron realizados una vez fallecida.

Los informes forenses indican que las tres jóvenes fueron maniatadas y enterradas en un pozo en Villa Vatteone, partido de Florencio Varela, y que las heridas muestran un nivel de ensañamiento que excede los patrones convencionales de homicidio. Según la hipótesis oficial, el móvil estaría vinculado al robo de droga y a una banda narco que pretendía enviar un “mensaje” mediante la atrocidad del crimen.