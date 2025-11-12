SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

12 de noviembre 2025 - 00:02

Femicidio en Necochea: detuvieron a la pareja de la víctima

Ángel Gutiérrez quedó imputado por homicidio doblemente agravado por vinculo preexistente y violencia de género.

El implicado está apuntado por el delito de homicidio doblemente agravado por vinculo preexistente y violencia de género y la jueza de Garantías Aída Lhez le dictó la prisión preventiva.

Según los primeros testimonios, la pareja discutió el sábado, y tras el conflicto él intentó abandonar el lugar. Horas después, Débora envió un último audio a su hija: “Te amo. Me voy a escribir cuando consiga wifi”. Desde ese momento, su familia no volvió a saber nada de ella.

Los investigadores detectaron que el hombre registró su salida del camping, pero ella no, lo que incrementó las sospechas. Además, intentó irse de Necochea a dedo, solo, y se negó a declarar tras ser detenido.

Gutiérrez tenía antecedentes por violencia de género, con denuncias de tres personas diferentes (dos de 2018 y una de 2024).

Se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados de la autopsia de Bulacio.

Ropa ensangrentada y cuatro días sin señales

El caso dio un giro alarmante cuando efectivos hallaron ropa que pertenecería a Débora con manchas de sangre cerca de la carpa donde se hospedaba, además de otros objetos personales de la pareja.

Con el correr de las horas, la División de Canes se sumó al operativo de búsqueda y los perros marcaron puntos de interés en un sector donde se detectaron signos de arrastre.

El fiscal Walter Pierretégui señaló que la decisión se basó en mensajes donde el detenido admitía haberla agredido, grabaciones de fuertes discusiones y daños en el alambrado del camping, que podrían estar vinculados al hecho.

