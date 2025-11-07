Misterio en Villa Luro: una mujer de 74 años y su hija de 40 fueron halladas muertas en su casa







Todo comenzó con la sospecha de una vecina y la policía investiga si se trata de un femicidio. Las víctimas, de 74 y 40 años, estaban tendidas en el piso de una de las habitaciones.

Estela y Soledad fueron encontradas tendidas en el piso. @matiilopez_ok

Una mujer y su hija fueron encontradas muertas este jueves en su casa del barrio porteño de Villa Luro. Tras el hallazgo, la policía investiga si se trata de un femicidio y una señora de la zona sostuvo a C5N que a la casa "no entraba nadie".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Todo comenzó con la sospecha de una vecina al mediodía de ayer. Las víctimas, que corresponden a Estela y Soledad (de 74 y 40 años), estaban tendidas sobre el piso de una de las habitaciones de la vivienda.





En diálogo con C5N, la vecina comentó hoy que "a esta casa no entraba nadie" y que "lo máximo era pasar al comedor" y alguien de quien solicitaran servicios, como un pintor. En esa línea, sostuvo que "puede ser" que haya entrado algún ladrón por la parte casera del domicilio.

Misterio en Villa Luro: hallaron a una mujer y a su hija muertas en su casa e investigan si fueron asesinadas “La puerta de ingreso no presentaba signos de violencia”, explicaron las fuentes del caso a Infobae sobre la propiedad ubicada en la calle Morón al 4900. Todo se descubrió este jueves, cuando ingresó un llamado al 911 de una mujer que afirmaba no ver a su vecina desde hacía unos días.

muertas villa luro En diálogo con C5N, la vecina comentó hoy que "a esta casa no entraba nadie". C5N Ante esto, personal policial arribó al lugar y, tras consultar a la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°3, se habilitó el ingreso por la fuerza al domicilio. En el interior de la casa se encontraron los cuerpos de las dos mujeres muertas en una habitación, estaban tendidas en el piso.

Ante esto, se convocó a Unidad Criminalística de la Policía de la Ciudad y se iniciaron actuaciones por averiguación de doble homicidio. “La data de muerte es de, al menos, 72 horas”, indicaron las fuentes consultadas. Por lo pronto, además de las pericias en el interior de la vivienda de rastros y huellas, los investigadores analizan también las cámaras de seguridad de la zona públicas y privadas para tratar de entender qué pasó. Doble femicidio en Córdoba: la Justicia dictó prisión preventiva para Pablo Laurta Pablo Laurta, acusado del femicidio de su expareja Luna Giardina y de su exsuegra Mariel Zamudio, permanecerá detenido en la cárcel Cruz del Eje con prisión preventiva por decisión de la Justicia de Córdoba. Según consideró la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, el hombre es el presunto autor de los delitos de "homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género" en el caso de Giardina, de 26 años, y "homicidio agravado por alevosía y violencia de género" contra Zamudio, de 54 años. En paralelo a esta causa, a Laurta se le impusieron además 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero Matías Sebastián Palacio en la ciudad entrerriana de Concordia.

Temas Crimen

Femicidios