Servicios curiosos: cómo trabaja una empresa que limpia escenas del crimen

Enfrentar la muerte de un ser querido, se sabe, no es fácil. Si el deceso de produjo de un modo traumático o no natural, peor aún. Pero detrás de estos hechos existen también situaciones más domésticas que solucionar, en medio del dolor. ¿Quién se encarga de limpiar la escena de un crimen luego de las pericias correspondientes o quién volverá a la normalidad ese lugar donde una persona murió? Aunque no muchos conocen este tipo de servicios, hay empresas que se dedican a ello.