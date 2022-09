La repudiable declaración del amigo del atacante de Cristina: "lamentablemente no ensayó antes"

Entre otros detalles, reconoció que desde chicos formaban parte de tribus urbanas, en donde Sabag Montiel se mostraba como una persona violenta: "Siempre tenía una petaca en la mano, siempre se agarraba a las piñas y siempre venía moretoneado. Aparecía con el labio hinchado, la ceja hinchada".

Declaraciones del amigo de Fernando Sabag Montiel.mp4

Además, señaló malos tratos por parte de su grupo de amigos hacia el atacante de la vicepresidenta: "Era el pibe que todos le hacían bullying. Si estuviéramos en la escuela sería el pibe marginado, así que te podés dar una idea de como lo trataban todos, yo incluido".

El hombre reveló el apodo por el cual se referían a Sabag Montiel desde los 15 años: Tedi el cristiano, "porque se había metido en una suerte de iglesia evangelista".

Episodio previo con una pistola

El amigo llamado Mario, además de contar características sobre la personalidad de la persona detenida, recordó un episodio en el cual Sabag Montiel le confirmó que estaba a punto de comprarse un arma, por una disputa y supuesta rendición de cuentas.

bersa.jpg

"Yo estaba esperando el colectivo para ir a la casa de mi mamá. Viene cruzando y me saluda, me acuerdo porque tenía un tribal nuevo tatuado en el codo. Me lo cruzo y me dice 'mirá, me faltan 10 o 12 lucas para ir a comprar un fierro. Me estoy yendo a comprar un fierro'", contó.

"Supuestamente unos peruanos, así me dijo, le debían 100 lucas, como que los quería ir a apurar. De hecho hasta me ofreció plata para ir a apurarlos con él", agregó.

La personalidad del agresor de Cristina

Para el amigo de la infancia, Sabag Montiel "siempre fue un marginado", y afirmó que "no sé si en este nivel, pero por alguna locura en la tele iba a salir seguro. Para mí el chabón no tenía nada que perder. Si te ponés a atar cabos, era adolescente y alcohólico, es una simple consecuencia más. No hay mucho que pensar".

Además, se refirió a la salud mental del agresor: "Es un psiquiátrico y eso es lo que tiene, doble personalidad".

Fernando Andrés Sabag Montiel.jpg Fernando Andrés Sabag Montiel tiene dos tatuajes vinculados a la simbología del nazismo, que indican que pertenece a alguna organización neonazi. Uno está en el codo izquierdo y otro en el dorso de la mano derecha.

Sabag Montiel cuenta con antecedentes penales: en una ocasión fue abordado por efectivos de la policía, los cuales encontraron una cuchilla de 35 centímetros entre sus pertenencias. Por ese episodio interviene el fiscal Maximiliano Vence, quien le labró un acta por infracción al Artículo 90 del Código Contravencional y le secuestraron el cuchillo.

Fuentes de la investigación por magnicidio señalaron que también tenía denuncias por maltrato a animales, aunque tiene un perro llamado Moro.