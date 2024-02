Cuánto dinero puedo tener en Mercado Pago sin declarar en febrero, sin tener problemas con AFIP

Al igual que los demás bancos, y por su volumen de usuarios, esta plataforma debe cumplir la normativa de la AFIP. A partir de determinado monto, el organismo fiscal podrá requerir cierta información que respalde dichos movimientos. De no superarlo, el ente no obtendrá dicha información.

mercado-pago-foto.jpg A partir del monto establecido, Mercado Pago debe declarar en AFIP.

Cabe destacar que si bien hay un monto mínimo reportable, en la aplicación no existe un monto máximo de dinero que se puede ingresar de forma mensual, ya que todo dependerá de la situación particular de cada usuario, como si está en relación de dependencia o no, si tiene ingresos consistentes o no, entre otros factores.