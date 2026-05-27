El prode gratuito que reparte $20 millones por día y u$s50 mil al ganador

Mercado Pago lanzó una competencia dentro de su app para anticipar resultados y competir en rankings nacionales o privados.

Mercado Pago lanzó Fixture 2026, una competencia gratuita dentro de su app con premios diarios y un ranking general.

Mercado Pago , la cuenta digital de Mercado Libre , lanzó este miércoles una competencia gratuita dentro de su aplicación que invita a los usuarios a anticipar resultados de los partidos del Mundial 2026 y competir por premios diarios.

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La iniciativa, llamada Fixture 2026 , reparte hasta $20 millones por día en jornadas con encuentros del torneo y contempla un premio final de u$s50.000 para quien termine primero en la clasificación general de Argentina. La experiencia también está disponible en Brasil, México y Uruguay , con condiciones adaptadas a cada mercado.

Según informó la compañía, el funcionamiento se basa en la predicción de resultados antes de cada partido del certamen. Los usuarios sumarán 6 puntos si aciertan el marcador exacto y 3 puntos si anticipan correctamente al ganador o el empate.

El esquema de premios tendrá dos instancias. Por un lado, en cada día con partidos se entregarán hasta 2.000 órdenes de compra de $10.000 , utilizables tanto en Mercado Pago como en Mercado Libre . En total, la firma prevé repartir hasta $20 millones diarios .

Para acceder a esos beneficios, los usuarios con mejor desempeño de la jornada deberán responder preguntas dentro de la app. Quienes contesten correctamente en primer lugar podrán obtener el premio correspondiente.

Por otro lado, al cierre del torneo, los tres primeros del ranking general en Argentina accederán a una trivia final. Allí competirán por premios de u$s50.000, u$s20.000 y u$s10.000, según el puesto alcanzado.

La herramienta también permite crear torneos privados de hasta 50 participantes, pensados para competir entre amigos, familiares o compañeros de trabajo. Cada grupo tendrá su propio ranking interno dentro de la aplicación.

“Queremos transformar la pasión del fútbol en una experiencia divertida que premia a nuestros usuarios. Palpitar cada partido y anticipar los resultados siempre formó parte de la cultura argentina durante los grandes torneos: en oficinas, grupos de amigos, mesas familiares”, señaló Agustín Onagoity, VP de Mercado Pago.

En esa línea, el ejecutivo agregó: “Nuestra propuesta fue llevar esa tradición a la app de Mercado Pago, combinando entretenimiento y beneficios reales para que esta ilusión la vivan a través de la cuenta digital que eligen todos los días”.

La participación por los premios será gratuita y estará habilitada únicamente para mayores de 18 años.