SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
26 de mayo 2026 - 10:50

Alerta violeta por niebla: el puente de Zárate-Brazo Largo, rutas y otros puntos afectados por el fenómeno del clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por niebla persistente en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Se esperan jornadas frescas, con escasa amplitud térmica y sin lluvias relevantes hasta el fin de semana.

Así se ve el puente de Zárate por la intensa niebla

Así se ve el puente de Zárate por la intensa niebla

Foto: LN

Tras el fin de semana largo del 25 de Mayo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano afrontan varios días marcados por la presencia de bancos de niebla y nubosidad baja. Este patrón, según el SMN, se mantendrá al menos hasta el sábado, con impacto directo en la visibilidad durante las primeras horas del día y por la noche.

Un ejemplo claro de estas condiciones se observó en el puente Zárate - Brazo Largo, donde la niebla redujo notablemente la visibilidad y obligó a extremar precauciones en la circulación, una situación que podría repetirse en rutas y accesos clave del AMBA.

Informate más

Para este martes, el cielo se presenta parcialmente nublado, con mínima cercana a los 9 °C y una máxima que no superará los 16 °C. La combinación de humedad y falta de radiación solar limita el calentamiento, generando jornadas con poca diferencia entre temperaturas mínimas y máximas.

Niebla persistente y el día más frío de la semana

El miércoles será el punto más frío del período, con registros que irán de los 9 °C a los 15 °C. Además, los vientos del este y sudeste reforzarán la sensación de aire fresco y húmedo. En paralelo, el organismo mantiene alertas violetas por niebla en el AMBA, el Litoral y gran parte de la provincia de Buenos Aires, lo que podría generar complicaciones en rutas, accesos y operaciones aéreas.

niebla
El miércoles será el punto más frío del período, con registros que irán de los 9 °C a los 15 °C. Además, los vientos del este y sudeste reforzarán la sensación de aire fresco y húmedo.

El miércoles será el punto más frío del período, con registros que irán de los 9 °C a los 15 °C. Además, los vientos del este y sudeste reforzarán la sensación de aire fresco y húmedo.

Hacia el jueves y viernes se prevé una leve mejora, con máximas de hasta 17 °C y condiciones estables, sin lluvias. Incluso podría registrarse una recuperación térmica moderada hacia el cierre de la semana, con valores cercanos a los 19 °C.

El fin de semana mantendría la tendencia: mañanas frescas, tardes algo más templadas y menor presencia de nubosidad baja. Mientras tanto, las precipitaciones quedarán concentradas en el norte del país, en provincias como Formosa, Chaco y Misiones.

Te puede interesar

Otras noticias