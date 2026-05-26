Alerta violeta por niebla: el puente de Zárate-Brazo Largo, rutas y otros puntos afectados por el fenómeno del clima + Agregar ámbito en









El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por niebla persistente en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Se esperan jornadas frescas, con escasa amplitud térmica y sin lluvias relevantes hasta el fin de semana.

Así se ve el puente de Zárate por la intensa niebla Foto: LN

Tras el fin de semana largo del 25 de Mayo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano afrontan varios días marcados por la presencia de bancos de niebla y nubosidad baja. Este patrón, según el SMN, se mantendrá al menos hasta el sábado, con impacto directo en la visibilidad durante las primeras horas del día y por la noche.

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Un ejemplo claro de estas condiciones se observó en el puente Zárate - Brazo Largo, donde la niebla redujo notablemente la visibilidad y obligó a extremar precauciones en la circulación, una situación que podría repetirse en rutas y accesos clave del AMBA.

Para este martes, el cielo se presenta parcialmente nublado, con mínima cercana a los 9 °C y una máxima que no superará los 16 °C. La combinación de humedad y falta de radiación solar limita el calentamiento, generando jornadas con poca diferencia entre temperaturas mínimas y máximas.

Niebla persistente y el día más frío de la semana El miércoles será el punto más frío del período, con registros que irán de los 9 °C a los 15 °C. Además, los vientos del este y sudeste reforzarán la sensación de aire fresco y húmedo. En paralelo, el organismo mantiene alertas violetas por niebla en el AMBA, el Litoral y gran parte de la provincia de Buenos Aires, lo que podría generar complicaciones en rutas, accesos y operaciones aéreas.

niebla El miércoles será el punto más frío del período, con registros que irán de los 9 °C a los 15 °C. Además, los vientos del este y sudeste reforzarán la sensación de aire fresco y húmedo.

Hacia el jueves y viernes se prevé una leve mejora, con máximas de hasta 17 °C y condiciones estables, sin lluvias. Incluso podría registrarse una recuperación térmica moderada hacia el cierre de la semana, con valores cercanos a los 19 °C. El fin de semana mantendría la tendencia: mañanas frescas, tardes algo más templadas y menor presencia de nubosidad baja. Mientras tanto, las precipitaciones quedarán concentradas en el norte del país, en provincias como Formosa, Chaco y Misiones.

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