Pese a la cuarentena y a la caída de las ventas los precios de los inmuebles bajaron poco

Ahora bien, para el sitio Reporte Inmobiliario esa baja es aún mayor, aunque lejos está de la esperada durante la cuarentena cuando se hablaba de una desaceleración del 40% de los precios. “Los valores en dólares a los que se publican las ofertas de venta de departamentos usados de dos y tres ambientes mostraron una retracción para el promedio de la ciudad del 4,0 % el último trimestre; acusando ya una baja del 13,8 % en la comparación interanual de inicios de agosto del 2020 contra el mismo mes del año pasado”, indicaron desde Reporte Inmobiliario.

El valor metro cuadrado promedio del usado para calidad estándar sin amenities en base al relevamiento que Reporte Inmobiliario realiza en forma trimestral se ubicó en agosto en u$s 2.011 el m2. “Cabe destacar que la caída alcanza el 16% si se compara al valor actual con los u$s 2.394 correspondientes al mismo mes del año 2018. “Se trata del sexto trimestre de caídas consecutivas”, explicaron.

“Hoy los dueños no quieren desprenderse de sus propiedades, no quieren bajar los valores, por eso no hay un cambio significativo”, indicó José Rozados presidente de Reporte Inmobiliario. “Es un mercado sobre atípico y con pandemia es más atípico. Lo que genera el aislamiento es dilatar la toma de decisiones, hoy pocos están vendiendo sus inmuebles”, reconoció Rozados. El público que decide comprar o vender una propiedad es ante una necesidad “sino la mayoría espera. Estamos ante un mercado contenido”, reconoció. Y es que hoy son pocas las porpiedades que se pueden visitar, además la gente no quiere exponerse y muchos deciden postergar las visitas a los departamentos para cuando la pandemia tenga una vacuna.

“Los valores ya bajaron. En promedio hay una baja del 14%, algunas descendieron más pero otras menos. Las que bajaron más son las que primero se vendieron. El valor de concreción está por debajo de ese promedio. Del 2018 al 2019 no se había visto esta baja. Hay un cambio y eso lo celebramos”, concluyó Rozados.

Y es que si bien los precios de publicación, acumulan bajas en dólares, muy poco significativas, a la hora de cerrar la negociación es cuando realmente se producen los descensos de los precios. “Se están cerrando pocas operaciones, pero podemos evidenciar una baja del 20% al momento de firmar el contrato en relación al precio de publicación. Hay gente que si está tasando nuevamente su inmueble con un precio un 20% por debajo de lo que estaba publicado en marzo”, indicó Marta Liotto vicepresidente del Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires.

El mercado inmobiliario atraviesa una crisis que se ve agravada aún más como consecuencia de la cuarentena por el Covid-19. Según el último informe del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, se celebraron 573 escrituras en julio lo que representó una baja del 82,1% respecto de julio 2019 y descendió 59,2% respecto del mes anterior. “El valor del venta lo fija la oferta y la demanda”, aseguró Liotto, lo cierto es que al no registrarse operaciones, los precios parecen no bajar como se esperaba. “Si hay alguna necesidad en concretar una operación por la urgencia del dinero ahí puede haber bajas en los precios superiores al 20%”, concluyó Liotto.