Se activa el turismo: los brasileños empiezan a llegar a Buenos Aires (de a poco)

Lo cierto es que a diferencia de otros años, la decisión de viajar se toma sobre la marcha. “Las reservas van llegando con el paso de los días”, agregó el operador consultado. Desde el sector aseguran que “después de las fiesta van a llegar más brasileños, pero con la vacunación en Europa y en Estados Unidos, Argentina se convierte en un país más que tentador por el tipo de cambio también para otros turistas”, agregó el especialista.

Si bien la demanda se disparó, tomando como referencia los meses de la cuarentena, los números todavía son muy leves. “Esperamos que vengan sobre todo los brasileños jóvenes, aquellos que no se sientan atemorizados por el Covid. Hasta el segundo semestre no esperamos un boom de turismo, pero si hay demanda para el verano de parte del país vecino y no así a la inversa”, concluyó el especialista consultado.

“Hoy lo que está ocurriendo es que hay mucha demanda por parte de los brasileños, que si bien buscan venir a hacer compras a Buenos Aires también quiere recorrer la Patagonia, algo que por ahora no está habilitado”, explicó por su parte Fabricio Di Giambattista, dueño de Columbia Viajes. “Hay consultas para viajar al sur, pero por ahora el ingreso no está permitido ya que eso depende de cada gobernador y hasta intendente”, agregó el agente de viajes. “Por ejemplo Bariloche pidió la autorización para que lleguen los vuelos internacionales de forma directa a la ciudad y poder generar turismo burbuja, pero por ahora eso no prosperó”, detalló.

Otro de los públicos interesados por viajar a la Argentina son los estadounidenses. “No es tan sencillo viajar en Pandemia, yo traje a un grupo de estadounidenses que vinieron para ver el eclipse y la realidad es que debieron someterse a varios hisopados, eso también dificulta el movimiento de turistas”, indicó Di Giambattista que por último agregó que hoy la Argentina cuenta con un punto fundamental: el tipo de cambio, “comer en el país es super económico para el extranjero”, concluyó.